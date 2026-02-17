Как без стрессов и диет восстановить вес и привычный рацион после праздников

Впереди одни из самых любимых праздников — 23 февраля и 8 марта. Именно в эти дни мы часто позволяем себе лишние калории, не отдавая отчет в том, как потом восстановиться. Многие предпочитают садиться на жесткие диеты, но даже не подозревают, что делают этим еще больший вред организму.

О том, как правильно привести себя в порядок после праздников, нам рассказала доктор психологических наук, профессор, нутрициолог Наталья Зенцова.

«Жесткие диеты сейчас — наш главный враг, они запускают порочный круг стресса и срывов. Наша цель — это не наказание, а мягкое возвращение к балансу через заботу о себе», — уверена специалист.

Психологическая перезагрузка

Нужно заменить критикующую мысль «я переела» на поддерживающую: «Я дала себе отдых, теперь плавно возвращаюсь к своему комфортному ритму».

«Вычеркните слово „диета“. Мы выстраиваем систему питания для энергии и хорошего самочувствия», — считает доктор психологических наук.

Правильный утренний старт

Начните день со стакана теплой воды (можно с лимоном). Это мягко запустит пищеварение и поможет работе лимфатической системы. Идеальный завтрак после праздников — белок + полезные жиры + клетчатка: например, омлет с зеленью и ломтиком авокадо. Такой баланс питает, поддерживает стабильный уровень сахара в крови и способствует уменьшению отеков.

Правило «половины тарелки» на обед и ужин

«Необходимо выпить стакан воды за 15-20 минут до еды. Затем мысленно разделите тарелку: половина — овощи (свежие, на гриле), четверть — белок (рыба, птица, тофу), четверть — полезные углеводы (гречка, бурый рис). Этот принцип автоматически выравнивает рацион без подсчета калорий, сохраняя психическое самочувствие без стрессов», — рекомендует нутрициолог.

Техника «Лист ожидания» для сладкого

Не нужно бороться с желанием, надо управлять им. Но если сильно хочется сладкого?

«Отложите решение: съем 2 дольки горького шоколада, но через 40 минут, за чаем. Часто к этому моменту острое желание проходит, и вы учитесь отличать голод от импульса», — говорит нутрициолог.

Режим как основа

Восстановите режим сна (7-8 часов) и старайтесь есть в одно время. Это самый надежный способ снизить уровень кортизола — гормона стресса, который мешает контролю веса. Есть проверенный рецепт для легкости: теплый салат для метаболизма. На ложке кокосового масла слегка обжарьте тертый имбирь. Добавьте соцветия брокколи и цветной капусты, тушите под крышкой 7-10 минут. В конце вмешайте горсть шпината, приправьте куркумой и черным перцем, сбрызните лимоном. Блюдо согревает, насыщает и мягко стимулирует обмен веществ.