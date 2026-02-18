Российские ученые оценили необходимость «умного» унитаза в доме

На что вы в первую очередь смотрите, выбирая унитаз для дома? На современный внешний вид, удачный цвет, систему "антибрызги"? Если вы ответили "да", то вы — отстали от жизни. Будущее нам показали на недавней выставке потребительской электроники CES 2026 в Лас-Вегасе. Звездой экспозиции здесь стал "умный" унитаз, позволяющий заглянуть внутрь себя. И сделать выводы о состоянии здоровья.

Умное дополнение к обычной сантехнике его изобретатель Джон Каподилупо без ложной скромности назвал "трон" — Throne. До сих пор глава компании Woop, подаривший миру серию одноименных фитнес-браслетов, интересовался в основном физическими кондициями клиентов — его высокотехнологичные браслеты круглосуточно мониторят частоту пульса, дыхания, отслеживают физическую нагрузку и качество сна, анализируют температуру кожи и уровень кислорода. А подключенный к гаджету ИИ-тренер на базе всей этой непрерывно поступающей информации выдает персональные рекомендации по тренировкам и поддержанию здоровья в целом. Теперь же изобретатель замахнулся на устройство, которое позволяет заглянуть "в корень" (то бишь в наш кишечник), стирая грань между сантехникой и медлабораторией.

Что такое «Trone»?

Throne — это компактный модуль с камерой и микрофоном, который крепят на унитаз. Всякий раз, когда сантехнику используют по назначению, система компьютерного зрения оценивает текстуру и качество кала, а ИИ сравнивает данные с медицинскими базами, после чего шлет уведомление на смартфон.

Работает гаджет от батареи, подзарядка нужна раз в месяц, а вся история ваших пищеварительных подвигов складируется в облако.

Казалось бы, вот она — революция в профилактике. Особенно если вспомнить неудобную правду: проктология — та сфера в медицине, где пациенты приходят к врачу по принципу "пока жареный петух не клюнет". Кому-то неловко, кому-то некогда. А в итоге, согласно статистике, значительная доля случаев колоректального рака выявляется на поздних стадиях. Именно из-за деликатности темы и отсутствия ранних симптомов многие упускают драгоценное время.

Технооптимисты говорят: контролировать работу кишечника один на один с гаджетом и приставленной к нему программой — проще, чем регулярно приходить на профилактический осмотр к проктологу. А вот если Trone подаст сигнал SOS — тут уж никуда не денешься, побежишь "сдаваться".

Но так ли однозначно полезен ежедневный "стул-контроль"? Этот вопрос "РГ" задала специалистам Российского научного центра хирургии имени Петровского.

Мнения

Аркадий Беджанян, завотделением колопроктологии РНЦХ им. Петровского, доктор медицинских наук:

«Стул не является жизненным показателем (вроде давления или сахара), он может легко меняться в зависимости от питания, уровня стресса, качества сна и даже физической активности. Ежедневный анализ кала у здорового человека не влияет на выживаемость, но если человек "зацикливается" на проведении такой процедуры, это может серьезно повысить тревожность. Минимальные отклонения, зафиксированные техникой, способны вызвать страх и потребность в ненужных, в том числе инвазивных (а следовательно, всегда рискованных), обследованиях. Это прямой путь к гипердиагностике и ипохондрии».

Ольга Дымова, заведующая клинико-диагностической лабораторией РНЦХ им. Петровского, кандидат медицинских наук:

«В лабораторной практике общий анализ кала (копрограмма) — это разовый диагностический тест, а не инструмент мониторинга. Его ценность — в выявлении скрытых патологических примесей (лейкоциты, эритроциты, паразиты), которые визуально не определить. Что из этого удалось "уместить" в новый гаджет — большой вопрос. Действительно, судя по описаниям, Throne использует анализ изображения и звука, но определить лейкоциты или скрытую кровь таким образом невозможно».

Больше гаджетов хороших и разных

Так что же? Получается, изобретатели "перегнули палку"? Эксперты сходятся в главном: технология, показанная на выставке, может быть полезна для узкой группы пациентов. Например, для людей с уже установленными воспалительными заболеваниями кишечника, после операций, которым важно следить за диетой, и нужен именно ежедневный контроль. Поможет Trone и пожилым с риском дегидратации.

В то же время над идеей "превращения" привычного домашнего предмета в гаджет для контроля за здоровьем работают и другие ученые. Так, в Кемптенском Университете (Бавария) туалет оборудовали приборами для измерения уровня сахара в крови, артериального давления и пульса. Исследователи работают над "квартирой для пожилых людей" и считают, что приборы, способные контролировать состояние пациента (особенно, если он живет один) и предупреждать его и врача об отклонениях — большое подспорье в оказании своевременной помощи.

Но для молодого, здорового человека, говорят врачи, такой контроль все же избыточен.

«Трое в лодке, не считая унитаза»

Здесь самое время вспомнить бессмертную классику Джерома К. Джерома. Как трое джентльменов, углубившись в изучение медицинского справочника, немедленно нашли у себя все возможные болезни, за исключением разве что родильной горячки. Теперь представьте, что этот справочник приходит к вам в смартфон каждое утро после туалета...

Психологи уже бьют тревогу по поводу нового феномена — киберхондрии, когда люди ставят себе страшные диагнозы по интернету. "Умный" унитаз может стать идеальным топливом для такой тревоги.

Что же делать?

Доктор Беджанян напоминает: чтобы понять, есть ли проблемы с кишечником, существуют простые и надежные признаки, проверенные временем. Чтобы их увидеть, не обязательно "вооружаться" дополнительно, достаточно просто быть внимательным к себе.

Вот на что надо обращать внимание:

кровь в стуле (не связанная с трещиной или геморроем);

черный дегтеобразный стул;

стойкое изменение стула (запор или диарея) дольше 3 недель;

ночные позывы в туалет;

необъяснимая потеря веса и анемия;

боли в животе + изменение стула.

Доктор Дымова напоминает о настоящей профилактике, доступной в нашей стране всем и каждому: если ничего не беспокоит и нет отягощенного анамнеза (рак кишечника у близких родственников), скрининговую колоноскопию рекомендуют делать с 45 лет, а затем раз в 10 лет. Во время стандартной диспансеризации также обязательно выполняют исследования для ранней диагностики возможных проблем с кишечником (анализ кала на скрытую кровь).

«Действительно ценным бытовым гаджетом стал бы тот, который сможет достоверно определять скрытую кровь в кале (иммунохимический анализ). Это был бы реальный прорыв в онконастороженности», — отметила Ольга Дымова.

Кстати, в Подмосковье пилотный проект по скринингу на скрытую кровь уже показал хорошие результаты: среди пациентов, у которых обнаружили рак, в 70% случаев опухоль была на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Кстати

