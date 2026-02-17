Врач предупредил о скрытой опасности изжоги

Онколог Рената Д’Альпино призвала при возникновении изжоги обязательно проходить обследование желудочно-кишечного тракта и лечиться. О скрытой опасности этого состояния она предупредила в разговоре с изданием Terra.

© Lenta.ru

По словам врача, изжога обычно является симптомом гастроэзофагеального рефлюкса.

«Многие не знают, что если рефлюкс не лечить, то он может перерасти в более серьезные заболевания, такие как рак», — подчеркнула она.

Как пояснила специалистка, желудочная кислота при попадании в пищевод приводит к воспалению.

«Хронический рефлюкс может привести к пищеводу Барретта. Это состояние, как правило, вызывает изменение в клетках, потенциально увеличивая риск развития новообразований более чем в 20 раз», — добавила она.

Ранее гастроэнтеролог Сатише Рaо рассказала о причинах повышенного газообразования. По ее словам, к метеоризму могут привести бобовые и газированные напитки.