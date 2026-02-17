Раскрыта распространенная ошибка во время завтрака

Диетолог Ванесса Леон заявила, что многие люди совершают во время завтрака одну распространенную ошибку, которая негативно сказывается на здоровье. Ее она раскрыла в беседе с изданием Hola.

По словам Леон, речь идет о последовательности продуктов. Например, многие считают полезным завтрак, состоящий из стакана свежевыжатого апельсинового сока, цельнозернового хлеба и фруктов. Однако такой прием пищи приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови, а через пару часов человек снова чувствует голод, предупредила диетолог.

В связи с этим доктор посоветовала начинать день не с углеводов и сладостей, а с белка, который содержится в яйцах, ветчине и сыре. Эти продукты следует сочетать с клетчаткой. Только после этого можно приступать к фруктам и сладостям, поскольку сахар, содержащийся в них, после попадания в желудок будет всасываться в кровоток значительно медленнее, пояснила Леон.

