Диетолог рассказала, из чего готовят самые полезные начинки для блинов

Нежирное вареное мясо, птицу и фрукты рекомендуется использовать для приготовления сытной и полезной начинки блинов. Об этом ТАСС рассказала врач первой квалификационной категории, диетолог, терапевт "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.

"Самая, наверное, сытная начинка - мясная, она может быть из постных сортов мяса, птицы, можно ее не обжаривать а отваривать, это может быть филе говядины, курицы, индейки, туда можно добавить чуть-чуть зелени или молотого перца и перед подачей - нежирную сметану или греческий йогурт", - сказала Прунцева.

При выборе сладкой начинки она рекомендовала заменить варенье на фрукты, например, на яблоки. Чтобы уменьшить калорийность, можно отказаться от использования сахара и добавить в яблоки корицу и немного цедры лимона. Также в качестве начинки диетолог предложила использовать сухофрукты или кисломолочные продукты - сыр, предпочтительно растительный, или творог.