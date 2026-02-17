Ученые ответили, за сколько часов до отхода ко сну надо перестать есть

Исследователи из Северо-западного университета (США) изучили, как согласование времени ночного голодания с естественным циклом сна и бодрствования может улучшить здоровье сердца и метаболизм. Важно отметить, что участники не уменьшали количество потребляемых калорий, а лишь корректировали время приема пищи.

© Naukatv.ru

Доктор Кристин Бакке Вестергаард отметила, что правильное планирование периода голодания с учетом естественных ритмов сна и бодрствования помогает координировать работу сердца, метаболизма и сна, что в совокупности способствует защите сердечно-сосудистой системы. Это исследование показало, что синхронизация времени приёма пищи с циркадными ритмами может значительно улучшить кардиометаболическое здоровье.

Исследование продолжалось 7,5 недель, и в нем участвовали 39 взрослых с избыточным весом или ожирением в возрасте от 36 до 75 лет. Участников разделили на две группы: одну группу с длительным ночным голоданием (13–16 часов), другую — контрольную, с обычным режимом голодания (11–13 часов). Все участники приглушали свет за три часа до сна.

Когда нужно закончить ужин

Результаты показали, что у тех, кто соблюдал режим ночного голодания, улучшились несколько показателей. Ночное артериальное давление снизилось на 3,5%, а частота сердечных сокращений — на 5%. Эти изменения свидетельствуют о более здоровом суточном ритме, при котором показатели давления и частоты сердечных сокращений снижаются ночью, что способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.

«Мы предположили, что индивидуальный подход, который увеличивает продолжительность ночного голодания на 3 часа (последний прием пищи ≥3 часов до сна), улучшит ночной вегетативный баланс, снизит артериальное давление и частоту сердечных сокращений, увеличит снижение артериального давления и улучшит регуляцию глюкозы по сравнению с контрольной группой, придерживающейся привычного режима питания», — пишут авторы.

У участников экспериментальной группы также улучшился контроль уровня сахара в крови. Поджелудочная железа реагировала более эффективно на введение глюкозы, что подтверждает улучшение выработки инсулина и стабильный уровень сахара в крови.

Проще говоря, хорошо, если время между ужином и завтраком составляет 13-16 часов. При этом последний прием пищи за день должен закончиться не менее чем за 3 часа до отхода ко сну, а лучше раньше.

Это исследование подтверждает важность не только того, что мы едим, но и того, когда мы едим. Результаты исследования опубликованы в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.