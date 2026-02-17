Диетолог назвал безопасную порцию сметаны в день

Сметана — неотъемлемая часть русской кухни, но полезна ли она и сколько можно есть её без вреда? На этот вопрос в беседе с aif.ru ответил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, ценность сметаны — в её натуральности.

«Это кисломолочный продукт, который делают сквашиванием сливок, — подчеркнул Гинзбург. — В ней очень много полезных лакто- и бифидобактерий, их обязательное количество даже прописано в ГОСТе».

Эти бактерии играют ключевую роль для здоровья: они укрепляют иммунитет, помогают сдерживать развитие возрастных заболеваний и подавляют вредную микрофлору в кишечнике. Именно поэтому диетолог считает, что сметану можно есть «чуть ли не каждый день» для регулярного оздоровления микрофлоры.

Ключевой вопрос — количество и жирность. По словам Гинзбурга, оптимальной считается сметана жирностью 10-15%. Более жирные варианты содержат насыщенные жиры, которые могут быть нежелательны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им врач рекомендует ограничиться одной-двумя столовыми ложками в день. Для тех, кто не имеет таких проблем со здоровьем, допустимая норма гораздо выше — до целого небольшого стаканчика.