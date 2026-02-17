Чем грозит ежедневное употребление пельменей

Как оказалось, ежедневное поедание пельменей грозит набором веса, отеками, нагрузкой на сердце, повышением риска проблем с пищеварением и запорами. Также это может привести к дефициту витаминов и минералов, отметил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Чтобы снизить вред от пельменей стоит контролировать размер порции, не есть их на ночь, избегать добавления майонеза и различных соусов, дополнять тарелку овощами. Выбирая начинку пельменей, предпочтение отдается более диетическим вариантам - курица, индейка, рыба. Чем проще состав, меньше жира и реже употребление - тем безопаснее для здоровья», - цитирует врача РИА Новости.

При этом Тяжельников уточнил, что если внимательно рассмотреть состав пельменей или же приготовить их самим, то ничего опасного в них не будет. Однако всё равно это явно не еда на каждый день.

Ранее «СП» сообщала о том, что в соцсетях набирает популярность необычная оздоровительная привычка — ежедневно пить горячую воду без чая, лимона или других добавок.