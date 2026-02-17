Как наладить сон после 60 лет

Старческая бессонница — это нарушение сна, характерное для лиц старше 60–65 лет, проявляющееся в трудностях засыпания, частых ночных пробуждениях, раннем подъеме и ощущении неосвежающего сна. Часто за маской такой бессонницы у пожилых могут скрываться депрессия и тревожные расстройства, рассказал «Газете.Ru» врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

С возрастом происходят физиологические изменения циркадных ритмов: снижается выработка мелатонина, укорачивается фаза глубокого (медленноволнового) сна, а REM-сон становится фрагментированным. Кроме того, у пожилых людей часто наблюдается смещение циркадного ритма вперед («жаворонковый» тип), что приводит к ранним пробуждениям.

«Эти изменения усугубляются сопутствующими заболеваниями (артрозы, ХОБЛ, депрессия, деменция), приемом большого количества лекарственных препаратов и снижением физической активности. Клинические проявления старческой бессонницы имеют особенности: пациенты реже жалуются на невозможность заснуть, но чаще отмечают частые ночные пробуждения (особенно после 3–4 часов ночи) и невозможность снова уснуть. Нередко наблюдается дневная сонливость, раздражительность, снижение концентрации внимания и ухудшение памяти. Важно дифференцировать истинную бессонницу от поведенческих нарушений сна, связанных с малоподвижным образом жизни или избыточным дневным отдыхом», — объяснил доктор.

Лечение должно быть комплексным и немедикаментозным в первую очередь. Рекомендуется соблюдение гигиены сна: регулярный режим отхода ко сну и пробуждения, ограничение дневного сна до 20–30 минут, исключение кофеина и тяжелой пищи вечером, создание комфортной обстановки в спальне, а также физическая активность в течение дня.