Гинеколог предупредила об опасности одной техники орального секса
Гинеколог Марина Агиар де Алмейда предупредила, что одна техника орального секса представляет опасность для здоровья половых органов. Ее слова приводит издание Metropoles.
По словам Алмейды, некоторые пары приобретают в секс-шопах специальные конфеты с ментолом, перцем и другими добавками, которые нужно съедать до орального секса, чтобы усилить ощущения. Врач подчеркнула, что эти конфеты могут быть опасны: сочетание раздражающих веществ с трением может вызвать микротрещины, повысить чувствительность и спровоцировать воспаление.
Если после такого орального секса возникли жжение, покраснение, боль и другие дискомфортные ощущения, специалистка порекомендовала ополоснуть поврежденный участок кожи водой и обратиться к арчу. Кроме того, перед использованием этих конфет необходимо внимательно изучить состав, поскольку в них могут содержаться аллергены, добавила она.
Ранее сексолог Тара Сувиньяттичайпорн раскрыла формулу успешной сексуальной жизни. По ее мнению, чтобы интим доставлял только удовольствие, партнерам необходимо свободно говорить о своих желаниях.