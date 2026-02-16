Анестезиолог посоветовал необычный способ побороть бессонницу

Анестезиолог Давид Каллехо призвал людей с бессонницей спать в носках. Необычный способ борьбы проблемой он посоветовал в разговоре с изданием 20minutos.

По словам Каллехо, чтобы крепко спать, необходимо снизить температуру тела.

«Когда мы надеваем носки, мы закрываем ступни. Закрывая ступни, мы вызываем расширение кровеносных сосудов. Кровеносные сосуды в наших ступнях набухают, что позволяет нам быстрее отводить тепло и снижать внутреннюю температуру», — пояснил он.

При этом специалист подчеркнул, что важно правильно выбрать носки для сна. Так, не стоит покупать слишком тесные изделия, которые изготовлены из синтетических тканей, поскольку они вызывают обильное потоотделение. Вместо этого лучше отдавать предпочтение натуральным волокнам и свободному крою, добавил врач.

