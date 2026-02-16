Радужная диета: как она работает и есть ли от нее польза

Нутрициолог рассказала, как цвет фруктов и овощей влияет на здоровье и почему.

Привычка употреблять каждый день фрукты и овощи снижает риск многих болезней, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых, улучшает пищеварение, зрение, память. Однако важно учитывать не только количество, но и цвет еды.

Что такое радужная диета?

Радужная диета – своеобразная система питания, при которой человек употребляет овощи, фрукты и ягоды разных цветов: красных, оранжевых или жёлтых, зелёных, синих или фиолетовых. Такая диета нацелена не просто на избавление от лишних килограммов, а на обогащение организма полезными микроэлементами и витаминами. Они, в свою очередь, необходимы для грамотной работы иммунитета, улучшают общее самочувствие и придают энергию.

Цель радужной диеты – потребление натуральных растительных продуктов, богатых витаминами. Специалисты со всего мира утверждают: разноцветные продукты на тарелке – залог здоровья и долголетия.

Главный принцип подобной диеты – это потребление в течение одного дня продуктов одного цвета. К примеру: сегодня вы едите исключительно оранжевую морковь и тыкву, завтра – жёлтую кукурузу и болгарский перец жёлтого цвета, на другой день – красный томат и горсть вишни и так далее. Не думайте, что ваш рацион будет скудным: напротив, наименований растительной пищи, доступной каждому человеку, огромное множество. К тому же можно не ограничиваться всеми известными фруктами и ягодами, а попробовать что-то новое из экзотической кухни.

«Цвет влияет на многое: один цвет может усилить аппетит, а другой, наоборот, уменьшить. Больше цветов – больше важных витаминов, минералов и антиоксидантов для организма. Но также важно учитывать противопоказания, чтобы не нанести себе вред», – Марина Шкилева, нутрициолог.

Польза радужной диеты

Обилие витаминов

Фрукты, овощи и ягоды – кладезь витаминов. Кроме того, растительная пища богата необходимой организму клетчаткой. Специалисты давно утверждают, что в рационе каждого человека, независимо от возраста, обязаны присутствовать продукты с пищевыми волокнами.

Правда, за некоторым исключением: при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) следует соблюдать осторожность, так как грубая клетчатка, содержащаяся, к примеру, в белокочанной капусте и редисе, способна обострить имеющиеся заболевания.

Минимум калорий

Овощи – самая низкокалорийная категория продуктов. Если заменить перекусы выпечкой на овощи или фрукты, то можно избавиться от лишних килограммов без существенного вреда здоровью. По этой причине радужная диета пользуется огромной популярностью среди людей с избыточным весом.

Психологический аспект

Радужная диета – это своего рода цветотерапия, когда каждый цвет отвечает за определённые действия. К примеру, красный цвет борется с депрессивным состоянием, жёлтый – отвечает за положительные эмоции и радость от приёма пищи, тёмные цвета подсознательно ограничивают аппетит.

Красные и розовые

В эту категорию продуктов можно отнести следующие овощи: томаты, красный болгарский перец, красную капусту, фасоль, свёклу, редис. Из фруктов и ягод: розовый грейпфрут, арбуз, вишня, малина, клубника, брусника. Все перечисленные продукты богаты ликопином – мощным антиоксидантом, необходимым для снижения холестерина, нормализации артериального давления и предотвращения возникновения онкологических заболеваний.

Оранжевые

Оранжевые овощи – морковь, тыква, батат – богаты витаминами А, С, фолиевой кислотой. В ягодах и фруктах – облепихе, персике, хурме, папайе и манго – содержатся в разных количествах клетчатка, витамин С и другие полезные микроэлементы.

Жёлтые

Жёлтый болгарский перец, ананас, репа, физалис, дыня, кукуруза и лимон – источник витамина С, который отвечает за укрепление иммунитета, нормализацию работы сердечно-сосудистой системы, ЖКТ. Кроме того, включение этих продуктов в свой рацион снижает риск онкологических заболеваний и защищает от излишек ультрафиолета.

Зелёные

К этой категории относятся овощи: брокколи, шпинат, щавель, листья салата и вся зелень, огурцы, стручковая фасоль, кабачок, горох. Из фруктов популярны киви, авокадо и ягоды зелёного винограда. Эти продукты необходимы для повышения иммунитета, укрепления костей и зубов. Кроме того, входящие в их состав витамины способствуют грамотной работе сердечно-сосудистой системы и органов пищеварительного тракта.

Синие и фиолетовые

Здесь можно выделить чернику, голубику, чёрную смородину, баклажан, синий виноград, базилик, синий лук и инжир. Перечисленные продукты содержат микро- и макроэлементы, которые благоприятно сказываются на работе мочевыводящих путей и улучшают память.

Белые

К группе относятся картофель, сельдерей, яблоки и груши, редька, банан, лук, белокочанная и пекинская капуста. Данные овощи и фрукты содержат огромное количество клетчатки и избавляют организм от холестерина, что снижает риск развития инсульта.

Ограничения и противопоказания

Несмотря на преимущества, радужная диета подходит далеко не всем. Людям с проблемами ЖКТ, хроническими заболеваниями следует быть внимательными при включении некоторых продуктов в свой рацион.

Какие продукты могут вызвать побочные эффекты?

Помимо обострения заболеваний пищеварительной системы, есть риск возникновения других побочных эффектов.

Томаты и апельсины

Томаты и апельсины мало того, что являются аллергенами, так ещё могут провоцировать изжогу, обострение гастрита, раздражать слизистые кишечника. Помидоров лучше избегать при болезнях желчевыводящих путей, так как они имеют желчегонный эффект, что способно спровоцировать движение камней. Из-за содержания щавелевой кислоты и калия продукт усиливает воспаление, задерживает мочевую кислоту. Также он несовместим с рядом лекарственных препаратов, о которых должен уведомить лечащий врач при назначении препаратов и диеты.

Высокая кислотность в апельсинах разрушает зубную эмаль, также этот фрукт – аллерген, и лучше его исключить при кормлении грудью. Из-за обилия сладости, хоть и природной, стоит ограничивать его употребление при диабете I и II типа.

Огурцы, брокколи и кабачки

При проблемах с пищеварением лучше употреблять их в термически обработанном виде (тушёные, варёные). Если есть нарушения работы щитовидной железы, употребление брокколи может влиять на усвоение йода. Если есть дефицит ферментов для переваривания, то брокколи лучше не употреблять, ведь она может вызывать сильный метеоризм, боли в кишечнике. Чрезмерное употребление огурцов и кабачков может вызвать вздутие, чувство тяжести и диспепсию.

Баклажаны и виноград

Баклажаны и виноград тоже попадают в «красную» зону для аллергиков, людей с заболеваниями ЖКТ, особенно в стадии обострения, а также для тех, у кого диагностирован сахарный диабет.

Из-за обилия соланина баклажан может быть опасен при неправильной готовке и при переедании. Из-за обилия грубой клетчатки могут возникнуть обострения имеющихся заболеваний ЖКТ, трудности с пищеварением и усвоением пищи.

Лимон

Его потребление может усугубить течение заболеваний ЖКТ: лимонная кислота раздражает слизистую оболочку желудка и негативно влияет на зубную эмаль. Лимон, как и все цитрусовые, является аллергеном, и лучше ограничить его употребление детям до трёх лет, беременным и кормящим женщинам.

Бананы

Бананы, несмотря на содержание калия, могут приносить не только пользу. Их с осторожностью следует употреблять людям, принимающим препараты от сердечной недостаточности и гипертонии, так как избыток калия может ухудшать работу почек и сердца. Тем, у кого диагностированы диабет и ожирение, этот фрукт можно употреблять только после консультации с врачом.

Репчатый лук и чеснок

При язве, гастрите, панкреатите, гепатите и жировом гепатозе следует ограничить употребление лука и чеснока, особенно в свежем виде. На эти, с одной стороны, полезные овощи, также могут быть аллергические реакции.

Негативная реакция часто проявляется именно на употребление в свежем виде, термическая обработка разрушает аллергенные вещества.

