В интернете давным-давно ходит анекдот про мужчину, который при температуре 36,8 вызывает скорую помощь. Да, с сильным полом в этом плане действительно всё непросто. «Да у меня уже всё отпустило», – говорит мне муж, у которого до этого пару дней скручивало позвоночник и он еле ходил. «Всё нормально, прошло», – вторит муж подруги, которому грозит визит к стоматологу и удаление зуба. Мужчины часто пренебрегают своим здоровьем, откладывая визиты к врачу и игнорируя тревожные симптомы. Как итог – серьёзные проблемы со здоровьем. Сердечно-сосудистые заболевания, рак простаты, импотенция и другие расстройства. Как этого избежать? Рассказывает врач-уролог Евгений Веселов.

Движение на опережение

– Как говорят медики, все наши болезни идут от неправильного образа жизни. Так что делать? На что обратить внимание?

– Основные правила профилактики очень просты. Прежде всего, это отказ от вредных привычек: курение и употребление алкоголя наносят серьёзный ущерб организму, увеличивая вероятность развития рака лёгких, желудка, сердца и сосудов.

А дальше – придерживаться правил здорового образа жизни. Во-первых, физическая активность: регулярные занятия спортом помогают поддерживать сердце и сосуды в тонусе, укрепляют мышцы и способствуют улучшению общего самочувствия.

Во-вторых, правильное питание: сбалансированная диета, богатая витаминами и минералами, обеспечивает организм необходимыми питательными веществами и укрепляет иммунитет.

И, конечно, контроль стресса: умение справляться со стрессом играет важную роль в предотвращении психологических расстройств и поддерживает общее состояние здоровья.

– Как часто мужчинам необходимы медицинские проверки? Что-то заболело – пошёл к врачу? Или лучше подумать об этом заранее?

– Конечно, одной из важнейших мер по сохранению здоровья является регулярное медицинское обследование. Особенно актуально это для мужчин старше 40 лет, когда возрастает риск развития возрастных заболеваний. Специалисты рекомендуют проводить ежегодные осмотры у терапевта, кардиолога, уролога и дерматолога. Таким образом, можно вовремя обнаружить изменения в организме и предотвратить развитие тяжёлых патологий.

– Какие обследования для этого необходимы?

– В первую очередь, нужно сдать анализ крови на ПСА (специфический антиген простаты) для выявления рисков рака простаты. Во-вторых, электрокардиография (ЭКГ) для контроля состояния сердца. Кроме того, врачи рекомендуют осмотр кожи на предмет подозрительных родинок и новообразований. И, наконец, проверка зрения и слуха, особенно если работа связана с нагрузками на зрение или слух.

До 16 и старше

– Хочется спросить про кризис среднего возраста. У многих – это внутренний конфликт, стресс и сомнения в себе и своём месте в мире. У мужчин всё сложнее. Что посоветуете?

– Психологическое здоровье мужчины также требует внимания. Депрессия, тревога и стресс могут привести к снижению либидо, ухудшению настроения и снижению самооценки. Важно понимать, что обращение к психологу или психиатру – это нормальная практика, позволяющая справиться с проблемами и восстановить душевное равновесие.

Для поддержания здоровья необходимы правильная организация питания и регулярные тренировки. Рацион должен включать достаточное количество белков, жиров и углеводов, витаминов и минералов. Рекомендуется употреблять свежие фрукты и овощи, орехи, рыбу и мясо птицы. Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара и трансжиров.

Спорт важен не только для укрепления мышц, но и для поддержания нормального уровня холестерина и артериального давления. Даже умеренные нагрузки, такие как бег трусцой, плавание или йога, могут принести значительную пользу.

На что обратить внимание: появление болезненных ощущений в области таза и половых органов, расстройство мочеиспускания – это наиболее частые симптомы интимных проблем. Если мочеиспускание происходит очень медленно, а кому-то ещё нужно «подумать», перед тем как к нему приступить, – это тревожный звонок. Норма мочеиспускания – до 8 раз в сутки, из которых не более одного раза – ночью. Если всю ночь бегать – просыпаешься усталым, поднимается давление, снижается работоспособность. Человек привязан к унитазу, это нарушает его социальную активность. При таких симптомах точно пора бежать к врачу.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, чистить парковку или двор от снега, чтобы избежать фатальной нагрузки для сердца.