Доктор поставил точку в вопросе о том, полезны ли супы на самом деле

Супы не являются обязательным элементом ежедневного рациона, а представление об их безусловной пользе во многом основано на традициях, а не на медицинских данных. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Максим Чулев.

© Freepik

«С точки зрения физиологии организму не требуется именно суп как форма блюда. Важен состав рациона в целом: достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и жидкости. Суп не обладает какими-то уникальными свойствами, которых нельзя получить из других продуктов. Он не "запускает" пищеварение и не улучшает работу желудка автоматически», — подчеркнул Чулев.

Также распространено мнение, что супы необходимы для здоровья желудка. На самом деле, по словам врача, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) одинаково хорошо справляется и с твердой, и с жидкой пищей. Более того, при некоторых заболеваниях ЖКТ наваристые, жирные или острые супы могут вызывать дискомфорт, изжогу и обострение симптомов.

«Еще один миф — что суп обязательно должен быть горячим и на мясном бульоне. Крепкие бульоны содержат большое количество экстрактивных веществ, которые стимулируют выработку желудочного сока и могут раздражать слизистую, особенно у людей с гастритом, язвенной болезнью или повышенной кислотностью. В таких случаях польза супа становится сомнительной», — продолжил гастроэнтеролог.

При этом, как отметил специалист, супы могут быть полезны, если они правильно приготовлены. Легкие овощные супы, супы-пюре, блюда на нежирном бульоне или воде помогают увеличить потребление овощей, поддерживать водный баланс и создавать чувство сытости без избытка калорий. Для людей, склонных к перееданию, суп может стать хорошим началом приема пищи.

Важно учитывать и состав. Супы с большим количеством соли, копченостей, колбас, сливок и плавленых сыров теряют оздоровительную ценность и становятся источником лишних жиров и натрия. В таком виде они могут способствовать задержке жидкости, нагрузке на печень и повышению артериального давления.