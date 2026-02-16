Как найти время для спорта, даже когда его совсем нет

Мы все знаем, как важно заниматься спортом. Это и хорошее самочувствие, и крепкое здоровье, и стройная фигура. Но что делать, если жизнь кипит, дел невпроворот и кажется, что на спорт просто нет ни минутки свободного времени?

Не расстраивайтесь, ведь чтобы держать фигуру в форме, необязательно упахиваться в зале до седьмого пота. Даже короткие, но регулярные тренировки могут принести ощутимую пользу. Доцент кафедры физической культуры ГУУ, к.п.н. Ирина Кабанова поделилась эффективными упражнениями, которые легко вписать в любой, даже самый загруженный график.

«Если у вас совсем нет времени на занятия, советую начать с малого. Можно включить в распорядок дня пешие прогулки или, отправляясь на работу, 2-3 остановки пройтись пешком бодрым шагом и в удобной обуви. Затем к ходьбе можно добавить интересный для вас вид двигательной активности. Это могут быть занятия йогой, аэробикой, плавание, танцы, любые спортивные игры или единоборства, работа в тренажерном зале», — рассказывает наш эксперт.

Для поддержания хорошей физической формы двух-трех раз в неделю будет достаточно. Конечно, лучше, если это будут занятия в группе под руководством опытного инструктора. Это поможет вашей мотивации оставаться на должном уровне.

Если по каким-то причинам заниматься в спортивном зале с инструктором не получается, можно и нужно включить в свой распорядок небольшие физкультминутки.

«Это может быть разминка и буквально 3 упражнения, которые вы сможете делать регулярно, потратив на это буквально минут 15-20. Эти упражнения задействуют в работу большое количество групп мышц. Главное, выполнять их регулярно!» — советует Ирина.

Планка

Исходное положение — упор лежа, опираясь на ладони выпрямленными в локтях руками или с опорой на предплечья. Лопатки прижаты к спине, мышцы брюшного пресса подтянуты. Время продолжительности выполнения увеличиваем постепенно. Если сложно удерживать тело ровным, можно приподнять бедра слегка вверх и попереминаться с ноги на ногу.

Отжимания

Эффективно прорабатываются мышцы спины и верхнего плечевого пояса. Начинаем выполнять это упражнение от простых вариантов к сложным: отжимания от стены, от скамейки, с колен и от пола из упора лежа. Как переходный вариант для укрепления работающих при выполнении упражнения мышц можно использовать удержание тела на согнутых в локтях руках.

Приседания и выпады

При выполнении упражнений нагружаются мышцы бедра, ягодичные, икроножные, а также включены в работу мышцы кора, помогая удерживать положение тела в пространстве.

Приседания

Это упражнение достаточно делать до сгибания ног в коленных суставах под прямым углом. Ноги на ширине плеч, стопы слегка развернуты наружу (пятки от пола не отрывать). Спина прямая, живот подтянут.

При выполнении подбирайте способ, интенсивность и объем выполнения, подходящие именно вам по принципу: от простого к сложному.