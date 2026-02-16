Может ли новый тренд из соцсетей на самом деле очистить организм

Среди зарубежных пользовательниц социальных сетей быстро набрал популярность новый тренд. Девушки пьют оливковое масло и лимонный сок шотами: утверждается, что это улучшает самочувствие и состояние кожи. Говорят, что пить эту смесь нужно вечером, чтобы ночью она работала как детокс. Что известно о новом тренде и могут ли оливковое масло с лимонным соком действительно оказывать детокс-эффект, разбиралась «Вечерняя Москва».

Чудо-шот из соцсетей

Оливковое масло первого холодного отжима и свежевыжатый сок лимона вместе нередко используют как заправку для салата. Однако в социальных сетях этой смеси придумали новое назначение. Столовую ложку масла и сок половинки лимона рекомендуют пить залпом перед сном. Если пить смесь в чистом виде слишком тяжело, то предлагается разбавить ее небольшим количеством воды.

По утверждениям пользователей соцсетей, масло и сок вступают в синергию, создавая мягкую очищающую антиоксидантную смесь. Она якобы поддерживает иммунную систему, стимулирует выработку коллагена и помогает организму восстановиться за ночь. Смесь нужно принимать перед сном, чтобы улучшить пищеварение, создать чувство сытости и лучше спать. Также предполагается, что масло с соком могут оказывать положительное влияние на печень за счет дренажного и очищающего действия.

Ингредиенты по отдельности действительно содержат некоторые полезные свойства. Но доказательств тому, что смесь оливкового масла и лимонного сока может оказывать столько пользы для организма, не так много, пишет Vogue.

Вред превышает возможные плюсы

Врач-диетолог, дерматолог, невролог, косметолог и руководитель сети клиник эстетической медицины Марият Мухина в беседе с «Вечерней Москвой» раскритиковала тренд на шоты с соком и маслом, назвав его опасным. По ее словам, это, скорее, продолжение опасных народных методов очистки желчного пузыря, чем магическое выведение токсинов.

«Жиры оливкового масла вызывают мощный выброс желчи, происходит слабительный эффект — если мы этот эффект будем считать детоксицирующим, то тогда любое слабительное можно считать детоксом», — объяснила собеседница «ВМ».

Лимонная кислота из лимонного сока обеспечивает витамин C (аскорбиновая кислота) и антиоксиданты (флавоноиды кверцетин, гесперидин). Они могут участвовать в антиоксидантной защите, но это не детокс в смысле ускоренного выведения токсинов.

«Одноразовый прием масла с лимоном на ночь — это, скорее, стресс для организма и калорийная бомба. Липидная энергия оливкового масла составляет около девяти килокалорий на грамм. Такой значительный калораж на ночь может вызвать набор веса», — предупредила врач.

Идея детокса от шота с маслом и соком строится на предположении, что этот напиток сможет усилить регенерацию. Но регенерация мембран идет за счет аминокислот. Для синтеза ферментов нужны белки, для регенерации хромосом — рибонуклеотиды, но никак не жиры.

«А вот утро с нарушением стула после такого шота обеспечено. Кроме того, лимонная кислота раздражает желудок, что повышает риски гастрита и дуоденита. Зубной эмали от нее тоже будет вред: она чувствительна к лимонной кислоте», — обратила внимание диетолог.

Антиоксидантная сумма в оливковом масле и лимонном соке может незначительно повысить общую антиоксидантную емкость плазмы, но это не подтверждает концепцию «детокса» как радикального удаления токсинов. Научные данные о том, что сочетание оливкового масла и лимонного сока действует как детокс за ночь или значительно ускоряет выведение токсинов, отсутствуют, заключила Мухина.

