Диетолог подсказал, как не толстеть от блинов

Если употреблять блины только на завтрак, в умеренном количестве, и выбирать нежирные начинки, то можно есть их всю Масленицу без вреда для здоровья. Об этом НСН рассказала диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Безопасная порция блинов для организма – это не больше двух блинов с начинкой и не больше трех тонких блинов, сообщили в Роспотребнадзоре. При этом там уточнили, что один тонкий блин содержит около 90–120 килокалорий, а добавки в виде масла, меда и жирной сметаны увеличивают калорийность порции в 1,5–2 раза. Белоусова призвала не издеваться над блинами, пытаясь снизить их калорийность разными рецептами.

«Во-первых, сейчас праздник - Масленица. Во-вторых, редко кто празднует всю неделю, как правило, это один-два дня, обычно выходные. Дальше вообще начинается пост. В принципе, после Масленицы можно сделать несколько разгрузочных дней. Так что не надо издеваться над блинами и снижать их калорийность, потому что будет, скорее всего, не так вкусно. Конечно же, интересны блины с начинкой, но если мы не хотим переесть и при этом попробовать все, то мы режем блин на четыре части и в каждую четвертинку кладем по чайной ложечке своей начинки. И получается, мы съели как бы четыре блина с разной начинкой», - рассказала она.

Также Белоусова отметила, что блины можно даже есть каждый день, но при нескольких условиях.

«Блинам место на завтрак, в первой половине дня. Так можно даже каждый день есть блины, но людям, соблюдающим фигуру, надо выбирать менее жирные начинки - это может быть мясо, сметана, но не икра, не жирная рыба. Все это будет критично для людей с хроническим гастритом, с язвенной болезнью, с проблемами желчного пузыря и поджелудочной железой. Им, если очень хочется, при поедании можно подключить ферментные препараты. Ну, и диабетикам, безусловно, это нельзя», - подытожила она.

