Реально ли выработать иммунитет к ротавирусной инфекции

Врач-инфекционист Ирина Брагина в рубрике «Теперь вы знаете» рассказала, возможно ли выработать иммунитет к ротавирусу. По её словам, организм действительно со временем учится более оперативно бороться с симптомами инфекции.

«Если вы переболели одним типом ротавируса, защита вырабатывается в основном против него. При встрече с другим серотипом возможно новое заражение. Ещё одна хорошая новость — первая болезнь самая тяжёлая, последующие встречи с ротавирусом обычно протекают легче», — сказала эксперт.

При этом для самых маленьких детей, максимально уязвимых к этой болезни, существует прививка. Именно серотипы ротавируса А обычно включают в живую вакцину для детей.