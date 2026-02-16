Диетолог раскрыл несколько секретов здорового сердца

Диетолог Карен Ансел раскрыла несколько секретов здоровья сердца. Ее рекомендации опубликованы в издании EatingWell.

Прежде всего она посоветовала включать в рацион растительные продукты: фрукты, овощи, орехи, семечки, фасоль и цельные зерна. В этих продуктах мало насыщенных жиров и много клетчатки, поэтому они помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

Помимо этого, Ансел призвала меньше сидеть, поскольку физическая активность помогает укрепить сердце, а также уменьшить воспаление, снизить давление и уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего» холестерина.

Кроме того, здоровью сердца способствует общение с друзьями и родными.

«Если вам сейчас не хватает общения, попробуйте навестить близких или заняться новым хобби, чтобы познакомиться с людьми. Или подумайте о том, чтобы завести домашнее животное. Исследования показывают, что это может защитить от высокого кровяного давления и сердечных заболеваний», — добавила она.

По словам специалистки, для здоровья сердца важно также отказаться от напитков, повышающих уровень сахара в крови, и курения. Ансел привела данные исследования, согласно которым через четыре года после отказа от курения риск инсульта резко снижается и становится сравним с риском у тех людей, которые никогда не курили.

