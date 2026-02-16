Эндокринолог назвал одну из причин хронической усталости

Врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина заявила, что банальный дефицит йода в организме может приводить не только к проблемам с памятью, вызывать стресс или переутомление, но и стать причиной набора лишних килограммов. Дело в том, что без йода не может нормально работать щитовидная железа, которая отвечает практически за все процессы в организме. И при этом почти у каждого второго нарушена ее работа.

«Йод незаметен, но его дефицит незаметно подрывает здоровье: появляется упадок сил, проблемы с весом, гормонами, иммунитетом и концентрацией», — отмечает Тананакина.

В беседе с Life.ru она отметила, дефицит развивается постепенно, но когда наступает его нехватка, это тут же отражается на работе сердца, нервной системе и обмене веществ. Взрослый организм нуждается в 120-150 мкг йода в день. Он содержится в морской рыбе, мясе, яйцах, водорослях и некоторых фруктах. Но выявить дефицит йода самостоятельно не выйдет – для этого нужно обращаться к врачу для комплексного осмотра и анализов.

