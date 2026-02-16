Что нельзя есть при приеме препаратов от давления

При приеме препаратов от давления лучше отказаться от употребления имбиря или употреблять его с осторожностью, рассказала «Газете.Ru» врач, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Эльвира Хачирова.

«Имбирь следует употреблять с осторожностью при некоторых состояниях и приеме определенных препаратов. Например, людям с гипертонией, принимающим гипотензивные лекарства, такие как каптоприл, эналаприл или амлодипин, нужно быть особенно внимательными. Эти препараты могут усилить свое действие, что приведет к снижению артериального давления ниже целевых показателей», — объяснила доктор.

Кроме того, без консультации со своим лечащим врачом имбирь нельзя употреблять пациентам, которые принимают какие-то антикоагулянтные препараты, потому что усиливается риск развития кровотечения.

«Подобная ситуация наблюдается с препаратами от диабета, которые взаимодействуют с веществами в имбире. Это может привести к снижению уровня глюкозы в крови до опасных значений и артериального давления до критического уровня, при котором человек может потерять сознание», — заключила доктор.

При этом пациентам с умеренным риском развития тромбоза, которые не принимают никакие лекарства, имбирь стоит включить в рацион. Речь идет о людях с сидячим образом жизни и с варикозными заболеваниями.