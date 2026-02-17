Врач рассказал, как выйти из зимней депрессии

Медицинский психолог отделения клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса ДВФУ Павел Хороших назвал первые признаки депрессии и подсказал, как от нее избавиться.

«Депрессивное состояние - это временное изменение функционирования организма, оно может самостоятельно изменяться и корректироваться. Если человек понимает, что у него часто пониженное настроение, чувство того, что "иногда ничего не хочется делать", лень - это могут быть признаки депрессивного состояния», – сказал он РИА Новости.

Медицинский психолог отмечает, что зимой депрессии сильнее из-за недостатка солнца и витамина D. С наступлением весны настроение у людей улучшается. Чтобы избавиться от депрессии он советует больше гулять на свежем воздухе, соблюдать режим сна и заниматься по вечерам простыми делами – читать, слушать музыку.

