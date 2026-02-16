Названы продукты, снижающие риск рака

Некоторые продукты способны снизить риск онкологических заболеваний, но не полностью защитить, поэтому не следует полагаться на них как на гарантированную защиту. Об этом «Ленте.ру» рассказала доктор технических наук, профессор кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета Росбиотех Елена Алексеенко.

«Питание и правильно составленный рацион являются важнейшим фактором, вносящим более 50 процентов вклада в сохранение и укрепление здоровья человека. Нужно не только придерживаться принципов правильного питания, но и проходить скрининги, консультироваться у врача, контролировать вес и поддерживать физическую активность», — сказала Алексеенко.

В числе противораковых продуктов — фруктовые соки, ягоды, овощи, имбирь, куркума и ряд других, они действительно содержат природные антиоксиданты и пищевые вещества, у которых установлены свойства, полезные для здоровья человека, в том числе снижения риска онкологических заболеваний.

«Полностью полагаться на них как гарантию профилактики рака ошибочно. Опасная ловушка -- детокс-диеты или добавки, которые обещают очистить организм от канцерогенов. На практике печень и почки эффективно справляются с естественной детоксикацией, а чрезмерное употребление таких средств может даже навредить, лучше ничего не предпринимать без консультации врача», — Елена Алексеенко

С точки зрения науки ключевую роль в профилактике рака играют комплексные привычки: сбалансированное питание с достаточным количеством овощей, фруктов, белка и клетчатки, поддержание здорового веса, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, регулярная умеренная физическая активность, контроль хронических заболеваний и регулярные медицинские обследования, сообщила специалист. Пока не существует пищевых продуктов, которые способны полностью защитить от онкологических заболеваний, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в России средний возраст, в котором диагностируется рак, составляет 65 лет. При этом возраст заболевания раком за последние годы увеличился незначительно, приблизительно на год.