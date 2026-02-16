Психолог рассказал, как определить скорость старения организма
Американский психолог Александр Найджел Уильям Тейлор рассказал, как определить скорость старения организма. Он посоветовал обратить внимание на то, как быстро ходит человек.
«Если человек передвигается со скоростью около 1–1,4 метра в секунду (примерно пять километров в час), это считается признаком хорошего физического состояния и нормального темпа старения. Скорость ниже 0,8 метра в секунду может указывать на ускоренное старение, снижение мышечной силы и повышенные риски для здоровья», — говорится в результатах исследования психолога.
По словам эксперта, с возрастом скорость походки действительно снижается. Это естественный процесс, у которого, однако, есть рамки нормы.