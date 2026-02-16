Диетологи назвали завтрак, обеспечивающий долголетие

Правильно подобранные на завтрак продукты способны обеспечить организм энергией на весь день. Более того, регулярное употребление полезных блюд в первой половине дня поможет сохранить здоровье в долгосрочной перспективе.

Завтрак считается самым главным приемом пищи в течение дня. Он помогает поддерживать организм, обеспечивая его энергией, и сохранить здоровье.

При этом важно подобрать на завтрак правильные продукты, считают диетологи. Например, по мнению экспертов, если начинать день с тарелки овсянки, то можно сохранить здоровье на долгие годы, отмечает The Daily Mail.

Именно овсяная каша на завтрак, по мнению экспертов, помогает избежать переедания, нормализует уровень сахара в крови и снижает потребление насыщенных жиров. Вместе с тем, белок, содержащийся в овсянке, замедлит пищеварение, что вызовет чувство сытости, снизит риски по дальнейшему перееданию и соответственно ожирению.

В то же время диетологи назвали продукты, которые не стоит употреблять в первой половине дня. К ним эксперты отнесли яйца, солёные мясные продукты, бекон, сладкие хлопья, блинчики. В них содержится много насыщенных жиров и сахара, что в последующем приведет к серьезным проблемам со здоровьем.