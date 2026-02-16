Врач рассказал о связи ожирения с потерей памяти

Выделяемые жировой тканью цитокины, попадая в кровоток, могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, вызывая хроническое воспаление в мозге, рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что воспаление повреждает гиппокамп — ключевую структуру мозга для формирования и консолидации памяти, что нарушает связи между нейронами и может приводить к их гибели. При этом ожирение часто сопровождается инсулинорезистентностью — состоянием, когда клетки тела перестают нормально реагировать на гормон инсулин, который защищает нейроны и регулирует их способность образовывать связи, добавила она.

«Ожирение — ключевой фактор риска артериальной гипертензии, атеросклероза и диабета второго типа. Все эти состояния повреждают мелкие и крупные сосуды, питающие мозг, что приводит к ишемии, повреждению белого вещества мозга ("проводящих путей") и повышает риск сосудистой деменции, которая часто начинается с проблем с памятью и вниманием», — рассказала Пивоварова.

Исследования с помощью МРТ показывают, что у людей с ожирением наблюдаются уменьшение объема мозга, особенно в лобных долях (отвечают за сложное мышление) и гиппокампе, истончение коры головного мозга, а также нарушение целостности белого вещества, что замедляет скорость передачи информации между отделами мозга Оксана Пивоварова терапевт

Терапевт отметила, что избыток жировой ткани и неправильное питание способствуют накоплению свободных радикалов, вызывающих окислительный стресс, который повреждает клеточные мембраны, белки и ДНК нейронов, ускоряя их старение и гибель. Кроме того, ожирение — главный фактор остановки дыхания во сне, которое приводит к хроническому кислородному голоданию мозга и фрагментации сна, глубокие стадии которого критически важны для консолидации памяти, заключила эксперт.

