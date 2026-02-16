Нутрициолог назвал самые полезные виды мяса

Что полезнее: курица, индейка, говядина или свинина? Как сообщила клинический нутрициолог клиники «Weda Clinic» Алена Вавилова в беседе с «Чемпионатом», однозначного ответа нет, и при выборе нужно учитывать три ключевых аспекта.

Состав и питательная ценность

По содержанию белка лидируют птица. «Курица и индейка являются более белковыми продуктами, чем говядина и свинина. В них меньше жиров, больше белков», — пояснила Вавилова.

При проблемах с ЖКТ она рекомендует выбирать именно постные части: у птицы можно есть практически все, сняв кожу, а у говядины и свинины — специально выбирать нежирные куски. Особое внимание стоит уделять фаршу: покупной говяжий и свиной часто содержит много жира, поэтому лучше готовить его дома из постного мяса.

Эксперт также развеяла миф о вреде свинины: «В свинине есть жиры, которые относятся к противовоспалительным». Однако их польза нивелируется, если в рационе уже достаточно полезных жиров из оливкового масла, орехов или рыбы. Важен и способ приготовления: тушение считается более здоровым вариантом для любого вида мяса.

Влияние промышленного производства

Второй фактор — условия, в которых выращено животное. Из-за массового и скученного содержания, особенно кур, в мясе могут накапливаться антибиотики и другие препараты.

Среди всех видов, по словам эксперта, индейка традиционно считается более «чистым» мясом, но и она сегодня часто производится в промышленных условиях. Говядина и свинина также разнятся по качеству в зависимости от фермы. Идеальный выбор для любого мяса — продукция свободного выпаса от проверенных поставщиков.

Индивидуальная переносимость

Третий и самый важный пункт — пищевая непереносимость. Реакция иммунной системы на конкретный продукт может провоцировать воспаления и усугублять хронические заболевания.

«Если мы едим много продуктов, на которые у нас есть пищевая непереносимость, то это точно будет вредить организму, вне зависимости от качества мяса», — предупредила Алена Вавилова.

Для выявления таких продуктов она рекомендует пройти специальный тест Fox. Делать его нужно один раз в жизни, чтобы узнать, какие продукты для вас находятся в «красной зоне» и от которых лучше отказаться.