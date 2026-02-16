Названа лучшая рыба для тех, кто страдает от нехватки энергии

Обычный минтай может стать настоящим спасением для тех, кто страдает от нехватки энергии, передает РИА Новости со ссылкой на слова врача-нутрициолога Екатерины Гузман. Эксперт объяснила, что проблема часто кроется в дефиците витамина B12. Чтобы покрыть суточную потребность в этом витамине, достаточно съесть всего 200 граммов минтая.

«Витамин B12 необходим для образования эритроцитов, которые переносят кислород к мышцам. Его нехватка ведет к анемии и падению выносливости, — пояснила специалист.

Минтай также выгодно отличается от других продуктов уникальным балансом фосфора и кальция. Обычно в продуктах фосфора значительно больше, и чтобы справиться с его избытком, организм начинает тратить кальций из костей. С минтаем такой проблемы нет: он позволяет получать оба элемента в гармоничной пропорции.

Данные Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) подтверждают: в 100 граммах минтая содержится почти поровну кальция и фосфора (до 14,7 миллиграмма).

Эксперты сходятся во мнении, что минтай — один из самых полезных видов рыбы для нашего организма. Чтобы получить от него максимум, диетологи советуют включать его в меню хотя бы два-три раза в неделю.

Ранее врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова назвала красную рыбу, способную замедлять старение. По ее словам, это нерка, которая отличается высоким содержанием астаксантина одного из самых мощных природных антиоксидантов. Именно астаксантин придает мясу нерки насыщенный цвет и помогает защищать клетки организма от окислительного стресса. Это способствует замедлению возрастных изменений и снижению риска развития хронических заболеваний.