Доктор рассказал, кому нельзя есть репу

Репа – очень полезный продукт, но при ряде заболеваний ее стоит употреблять с большой осторожностью или вовсе от нее отказаться.

«Репу нельзя при обострениях ЖКТ - язве, гастрите с высокой кислотностью, панкреатите, а также гипотонии и нарушениях щитовидной железы», – рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

Она отметила, что репа окажет отрицательный эффект также при заболеваниях почек, печени, аллергии, диабете и метеоризме.