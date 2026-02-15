Почему некоторые люди высыпаются за пять часов

Около 800 москвичей высыпаются быстрее из-за мутации гена SIK3. Людям с этой особенностью хватает всего нескольких часов сна, чтобы оставаться бодрыми и не терять когнитивные способности. «Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога Софии Черкасовой, какие люди высыпаются быстрее и можно ли как-то изменить свою норму сна.

По ее словам, на продолжительность сна влияет не один ген, а индивидуальная совокупность особенностей каждого человека.

У большинства людей средняя продолжительность сна составляет семь–восемь часов. Есть люди коротко спящие — по четыре–шесть часов — и долго спящие — по 9–12 часов. Это все нормальные генетические варианты, — отметила врач.

Однако группа людей, которые спят по четыре–шесть часов, самая редкая, подчеркнула эксперт:

У этих людей такой короткий сон восполняет все физиологические функции. Эта группа составляет менее одного процента населения планеты. Они счастливчики и победители генетической лотереи.

Специалист объяснила: если генетически у человека заложено, что ему необходимо спать 10–12 часов для хорошего самочувствия, то снизить количество часов, даже тренируя организм, невозможно.

К сожалению, качественным образом повлиять на это нельзя, потому что это не наш выбор. Это заложенный набор функций и процессов, которые регулируются в геноме. Однако если человек пересыпает из-за своей лени, то это может навредить здоровью. В таком случае нужно восстанавливать режим, но специально научиться спать четыре–пять часов и хорошо себя чувствовать — невозможно, — заключила собеседница «ВМ».

