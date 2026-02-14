Диетолог рассчитала, сколько пиццы можно есть без вреда для фигуры

Ключ не в полном отказе, а в контроле общего рациона. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru рассказала, как наслаждаться пиццей, не опасаясь за фигуру.

Специалист пояснила, что безопасное количество индивидуально и зависит от суточной нормы калорий человека. Эта норма рассчитывается с учётом обмена веществ, уровня физической активности, профессии, пола и возраста.

«Если человек не превышает свою дневную норму калорий и учитывает все продукты, то один кусочек пиццы на празднике почти не повлияет на вес. Регулярные такие перекусы добавят не больше 1,2–2 кг за целый год», — отмечает Соломатина.

Однако при регулярном избыточном потреблении последствия будут серьёзнее. Если человек склонен к набору веса и ест пиццу сверх нормы несколько раз в неделю, за месяц можно набрать около 2 кг. Частое употребление классических офисных вариантов может привести к прибавке до 2,5 кг в месяц.