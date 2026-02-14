Названы продукты питания, которые заставят тело благоухать

«Ты есть то, что ты ешь», — говорил еще Гиппократ, имея в виду, что болезнь человека — это результат нарушения питания, привычек и образа его жизни. Скажем больше: запах нашего тела тоже зависит от еды, которому мы употребляем, хотя древнегреческий «отец медицины», быть может, тогда об этом еще и не знал. «МК» разбирался вместе с экспертом по правильному питанию Татьяной Поповой, от какой пищи мы благоухаем, а от какой — запах от тела становится не очень-то приятным.

© Московский Комсомолец

Большинство из нас уверено, что лишь отведав лук и чеснок, наутро вы будете источать амбре, которое почувствуют все окружающие. И мы думаем, что этот запах ощущается только по дыханию чеснокоеда. Но это не совсем так. Лук, чеснок и другие продукты способны изменять запах кожи как в худшую сторону, так и в лучшую.

Для кого-то это станет откровением, но запах тела — это не только гигиена, и он зависит не только от шампуней и парфюма. Это результат химии пищи, метаболизма, микробиома кожи и даже выбранной стратегии питания. Аромат — это ваше немое резюме: что едите сегодня, то люди почувствуют от вас завтра. Об этом «МК» рассказала нутрициолог Татьяна Попова, которая знает, какой элемент в цепочке питания может быть «дурнопахнущим».

— Как вообще еда может влиять на запах тела?

— Различные микроэлементы, аминокислоты попадают в кровь и выделяются с потом, кожным салом и через дыхание. Далее, микробиом кожи и кишечника превращает пищевые остатки в пахучие молекулы. И вот такие метаболические состояния порождают специфические запахи.

Нутрициолог перечисляла, какие продукты могут вызывать неприятный запах у тела после их употребления и дала советы, в каком виде их есть.

Чеснок и лук, о которых мы сразу упомянули, содержат сульфиды. И запах после их употребления ощущается не только изо рта, поскольку эти соединения выводятся через кожу. Татьяна Попова порекомендовала готовить их с лимоном и зеленью, печь и варить (жарка усиливает вкус, но не аромат выведения), а перед важной встречей уменьшить порцию.

Следующая группа овощей, создающих специфический аромат тела, это капуста: обычная, брокколи, брюссельская. При переработке этих продуктов организмом образуются серосодержащие газы. Решение здесь такое: дольше готовить (парить) капусту и комбинировать ее с пряными травами, чтобы снизить «суровый» эффект и сохранить пользу для похудения.

Яйца — тоже серосодержащие соединения. Поэтому они могут придавать запах телу, если есть их много. Желательно контролировать их количество в своем рационе и употреблять вместе с зелеными салатами.

Красное мясо при высоких порциях и плохой перевариваемости рождает путем микробной ферментации больше молекул, которые пахнут сильнее. Эксперт советует тем, кто хочет сохранить стройную фигуру, снижать порции, выбирать постное мясо и добавлять ферментированные продукты (йогурт, кефир, квашеная капуста, некоторые сыры) для баланса микробиоты.

Но напомним, какое мясо относится к «красному». Оно темнее по цвету и обычно его получают от млекопитающих. Это говядина, телятина, свинина, баранина, козлятина, дичь (кабанина, антилопа, бизон/буйвол), а также печень, сердце, почки и так далее.

Рыба, богатая холином (треска, тунец (особенно консервированный), сардины, лосось, палтус, скумбрия), может давать «рыбный» запах у восприимчивых людей.

Не нужно забывать, что острые специи и алкоголь усиливают потоотделение, что делает запах тела более выраженным.

— Если есть то, что ухудшает запах тела, то, значит, есть и те продукты, которые делают его более, так сказать, чарующим?

— Да, конечно. К таким продуктам относятся, в первую очередь, цитрусы (лимон, апельсин, лайм) — лимонен и другие летучие вещества дают свежесть. Я советуют добавлять их в воду и заправки. Мята, базилик, розмарин, тимьян — ароматные травы не только маскируют неприятные запахи, но и меняют профиль запаха через кожу. Их можно использовать в маринадах и салатах.

Зеленый чай — полифенолы подпитывают полезную микробиоту и уменьшают запах через антиоксидантный эффект.

Пробиотики (йогурт, кефир, ферментированные овощи) — они помогают уменьшать ферментацию нежелательных веществ в кишечнике.

Листовые зеленые (шпинат, петрушка) и «хлорофилсодержащие» продукты — натуральные «деодораторы» организма;

Омега-3 (жирная рыба, льняное масло) — уменьшают воспаление, зависящее от микробиоты, и косвенно улучшают запах.

Кроме всего перечисленного, это еще теплые специи с «сладким» профилем: кардамон, корица. Они дают более приятный «выдыхаемый» аромат, особенно в сочетании с фруктами.

Если подводить итоги, то для того, чтобы лучше пахнуть, нужно: ограничить большие порции красного мяса и чередовать его с рыбой, бобовыми и птицей; ежедневно добавлять в свой рацион пробиотики и перечисленные продукты. Для благоухания тела чрезвычайно важны и гидратация с минералами.

«Пейте достаточно воды, контролируйте цинк и витамины группы В (их дефицит — усилитель запаха)», — говорит нутрициолог.

Напоследок приведем образец меню на день, гарантирующего «приятный запах».

Завтрак: овсянка с корицей, тёртым яблоком и йогуртом, зелёный чай.

Перекус: горсть миндаля + мята.

Обед: салат с лососем, рукколой, апельсиновыми дольками, базиликом и лимонной заправкой. Перекус: кефир или пробиотический йогурт.

Ужин: запеченная куриная грудка с розмарином, тушеный шпинат, киноа. Перед сном — травяной чай (мята, мелисса).

При этом эксперт по правильному питанию подчеркнула: при резких, стойких изменениях своего запаха (сладкий/рыбный/аммиачный) необходимо обратиться к врачам и провести медицинское обследование (на сахарный диабет, печеночные/почечные нарушения, редкие метаболические синдромы).