Врач дал советы по улучшению работы нервной системы в конце зимы

Чтобы укрепить иммунитет и улучшить работу нервной системы в конце зимы, стоит тщательно продумать рацион и обеспечить его сбалансированность. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Ольга Видякина. Её рекомендации приводит телеканал «Саратов 24».

© РИА Новости

По её словам, в этот период важно поддерживать оптимальный уровень «гормонов радости» и контролировать выработку «гормона стресса» кортизола.

«Для нормализации уровня кортизола и улучшения функционирования нервной системы рекомендуется включать в рацион продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Эти вещества в больших количествах содержатся в морской рыбе, икре, авокадо и орехах», — подчеркнула Видякина.

Также она отметила, что чашка зелёного чая с добавлением тёмного горького шоколада может стать источником аминокислоты L-теанина, которая способствует снижению тревожности, улучшению настроения и нормализации сна.

«Не стоит забывать о пользе витамина C и других антиоксидантов, которые помогают справляться со стрессом. Среди них выделяются апельсины, мандарины, грейпфруты и киви. Эти фрукты являются отличными источниками витамина C, пектина и флавоноидов, а их яркий цвет способен поднять настроение», — добавила Видякина.

Другие полезные советы экспертов и специалистов можно почитать в рубрике ИА «Уральский меридиан» «Что делать…». Новости здравоохранения агентство публикует в подборке «Медицина».