Полезные альтернативы блинам на Масленицу

С точки зрения гастроэнтерологии классический блин - это сложная комбинация быстрых углеводов и тугоплавких жиров. Поэтому здоровому человеку лучше ограничиться двумя-четырьмя блинами в день, а при язве желудка и желчнокаменной болезни и вовсе следует исключить этот продукт из рациона. Об этом в преддверии Масленицы рассказала гастроэнтеролог НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Алина Терентьева.

По словам гастроэнтеролога, от любимой традиции есть на масленичной неделе блины отказываться не стоит. При этом важно понимать: классические блины - продукт тяжелый.

"Высокое содержание жиров, простых углеводов и крахмала создает серьезную нагрузку на пищеварительную систему. Хорошая новость: блины вполне можно адаптировать под принципы здорового питания", - рассказала Алина Терентьева.

Так сколько же можно съедать блинов в день?

"Здоровому человеку с нормальной массой тела допустимо съесть 2-4 блина в день. Но важно понимать: это не норма, а верхняя граница. Идеально - сделать блины отдельным приемом пищи, лучше всего завтраком", - рекомендует гастроэнтеролог.

Людям с избыточной массой тела, нарушением липидного обмена, малоподвижным образом жизни разумно ограничиться одним-двумя блинами и есть их не каждый день.

"Если вы едите блины каждый день на Масленой неделе, компенсируйте это легкими ужинами: овощными салатами, нежирным мясом, супами", - советует собеседница.

Когда блины противопоказаны?

"Как гастроэнтеролог, я настоятельно рекомендую исключить блины при некоторых состояниях. Блины усиливают механическое, химическое и термическое раздражение слизистой желудка и могут вызвать усиление жалоб при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки", - отмечает специалист.

В то же время поедание блинов, содержащих большое количество жиров и углеводов, способно нанести вред поджелудочной железе.

При остром панкреатите или обострении его хронической формы болевой синдром может быть сильно выраженным.

Кроме того, жирная пища стимулирует сокращение желчного пузыря, движение камней и закупорку протоков. Все это может спровоцировать желчную колику.

Поэтому людям с желчнокаменной болезнью от употребления блинов лучше отказаться. Тем, у кого эта болезнь протекает в бессимптомной форме, блины есть можно, но в ограниченном количестве и желательно - без жарки на масле и жирных начинок.

"Классические блины под запретом и для тех, у кого целиакия (аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система повреждает слизистую оболочку кишечника при употреблении глютена) или непереносимость глютена. В этом случае используйте безглютеновые смеси", - советует Алина Терентьева.

Людям с ожирением и метаболическим синдромом можно съесть один-два блина в день, если их употребление вписывается в диету с дефицитом калорий.

А есть ли польза от блинов?

При разумном подходе блины могут быть и полезными, отмечает гастроэнтеролог.

Так, она рекомендует при приготовлении этого блюда воспользоваться проверенными приемами.

"Первое - вместо пшеничной муки высшего сорта используйте цельнозерновую, гречневую, овсяную, кукурузную или нутовую. Такие виды муки содержат клетчатку, медленнее усваиваются и не вызывают резких скачков сахара в крови", - обращает внимание Алина Терентьева.

Второе - уменьшите жирность теста. Например, молоко можно наполовину разбавить водой. Либо замените натуральное молоко растительным (миндальным, овсяным). Вместо целых яиц берите только белки. Сахар замените подсластителем или спелыми бананами - они дают естественную сладость.

Третий совет: готовьте без масла. Антипригарная сковорода позволяет жарить без жира. Если без масла не обойтись - смазывайте поверхность каплей оливкового масла или используйте кулинарный спрей.

"Выбирайте "умные" начинки, - говорит специалист. - Идеально добавить нежирный творог, отварную курицу или индейку, рыбу (лосось, форель), тушеные овощи, ягоды, зелень. Откажитесь от сгущенки, шоколадной пасты, жирной сметаны и варенья или используйте их в малых количествах".

Если следовать этим советам, то употребление блинов принесет только пользу, ведь цельнозерновая мука содержит большее количество клетчатки и витаминов, творожная, рыбная или мясная начинка богата белком, а ягоды и фрукты - антиоксидантами и клетчаткой.

Чем можно заменить блины на Масленицу?

По словам гастроэнтеролога, существует несколько альтернатив блинам на Масленицу.

"Например, творожная запеканка с ягодами и небольшим количеством сахара; запеканка из цельнозерновой крупы с творогом; сырники из нежирного творога, обжаренные на минимуме масла или запеченные в духовке; запеченные оладьи из кабачков, моркови или тыквы с небольшим количеством муки более грубого помола", - перечисляет врач.

Также можно заменить блины ленивыми варениками из творога с умеренным количеством сахара или без него, с ягодным соусом.

На пользу пойдут и каши на молоке, разведенном водой (овсяная, гречневая, пшенная), с добавлением ягод и орехов вместо сахара и сгущенки.