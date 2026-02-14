Диетолог объяснил, чем запеченный картофель полезнее жареного

Употребление немного недоваренного или запеченного картофеля, сохранившего упругость, обеспечит более низкий гликемический индекс, чем если поесть жареного, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Самым полезным для здоровья будет картофель, приготовленный альденте — сохранивший упругость и не превратившийся в пюре, сообщил Антон Поляков, его цитирует aif.ru.

Такая степень готовности обеспечивает более низкий гликемический индекс.

То есть лучше всего картошку немного недоваривать или запекать, но, если сильно хочется, можно и поджарить, однако это менее полезно, подчеркивает эксперт.

При этом с точки зрения пользы молодая картошка обладает теми же преимуществами, что и полежавшая зиму в погребе. Однако первая менее калорийна, отмечает диетолог.

Если говорить о сочетаниях, то "идеальным компаньоном" для блюд из картофеля станет рыба. Также картошку хорошо компоновать с мясом и некрахмалистыми овощами: помидорами, огурцами, капустой.

Между тем ежедневная порция картофеля не должна превышать 200-300 граммов, заключил эксперт.