Как отсутствие секса влияет на здоровье

Вопреки расхожему заблуждению, отсутствие секса не влияет на гормональный фон, рассказала гинеколог Ольга Уланкина. Влияние, которое воздержание оказывает на здоровье, она раскрыла в разговоре с изданием Life.ru.

© Lenta.ru

«Уровень эстрогенов, прогестерона и других половых гормонов зависит не от частоты сексуальных контактов. Он определяется работой органов эндокринной системы», — объяснила врач.

Уланкина добавила, что некоторые женщины действительно сталкиваются с раздражительностью и ухудшением настроения, если долго не занимаются сексом. Однако, по словам гинеколога, это связано с отсутствием не интимной жизни, а эмоциональной поддержки и телесного контакта.

Врач также подчеркнула, что секс действительно помогает расслабиться, снижает уровень стресса и улучшает кровообращение. В то же время Уланкина заверила, что куда сильнее на состояние здоровья влияет не наличие или отсутствие интимной жизни, а питание, физическая активность и правильный сон.

Ранее гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева предупредила об опасных для женского здоровья привычках. По ее словам, сильное негативное воздействие оказывает курение, так как оно ускоряет истощение яичников.