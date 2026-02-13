Час интеллектуальных игр приравняли к 25 минутам бега

Интенсивная работа мозга позволяет организму сжигать 240 ккал в час, что равно 30 минутам на велотренажёре или 25 минутам бега на беговой дорожке, заявила НСН Марият Мухина.

Диетолог Марият Мухина раскрыла НСН, что интенсивная мозговая деятельность увеличивает расход организмом калорий на 21%, однако она ни в коем случае не является заменой физической активности.

Игра в шахматы сжигает жир, пишет портал fox13news. Так, утверждается, что во время умственных нагрузок при игре мозг начинает потреблять больше глюкозы и разгоняет метаболизм, поэтому несколько жестких партий равны интенсивному бегу. Мухина подтвердила, что это действительно так.

«Считается, что мозговая активность - самая энергоёмкая деятельность. Расход калорий во время мозговой деятельности приравнивается к большим физическим нагрузкам. Мозг расходует 25% от общего количества калорий, потребляемых организмом, хотя мозг составляет всего 2% от массы тела. Например, легкоумственная работа увеличивает расход калорий на 2,1% от базового уровня, средняя нагрузка – это решение задач и анализ информации – на 6,8%, а если это экзамен или сложные расчеты, то - на 21%. Если в среднем человек сжигает 1200 калорий за день, то прибавка на 21% равна еще 240 ккал в час. Чтобы сжечь 240 ккал физически, нужно 30 минут крутить велотренажер со скоростью 22 км\ч или бежать 25 минут при умеренном темпе на беговой дорожке. Но, конечно, мозговая деятельность – это не замена физической активности. Там же еще теряется жидкость, нужно пить воду, делать перерывы. Нужно двигаться каждые 45-60 минут», - рассказала она.

