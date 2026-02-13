$77.1991.71

Час интеллектуальных игр приравняли к 25 минутам бега

Национальная Служба Новостей

Интенсивная работа мозга позволяет организму сжигать 240 ккал в час, что равно 30 минутам на велотренажёре или 25 минутам бега на беговой дорожке, заявила НСН Марият Мухина.

© Global Look Press

Диетолог Марият Мухина раскрыла НСН, что интенсивная мозговая деятельность увеличивает расход организмом калорий на 21%, однако она ни в коем случае не является заменой физической активности.

Игра в шахматы сжигает жир, пишет портал fox13news. Так, утверждается, что во время умственных нагрузок при игре мозг начинает потреблять больше глюкозы и разгоняет метаболизм, поэтому несколько жестких партий равны интенсивному бегу. Мухина подтвердила, что это действительно так.

«Считается, что мозговая активность - самая энергоёмкая деятельность. Расход калорий во время мозговой деятельности приравнивается к большим физическим нагрузкам. Мозг расходует 25% от общего количества калорий, потребляемых организмом, хотя мозг составляет всего 2% от массы тела. Например, легкоумственная работа увеличивает расход калорий на 2,1% от базового уровня, средняя нагрузка – это решение задач и анализ информации – на 6,8%, а если это экзамен или сложные расчеты, то - на 21%. Если в среднем человек сжигает 1200 калорий за день, то прибавка на 21% равна еще 240 ккал в час. Чтобы сжечь 240 ккал физически, нужно 30 минут крутить велотренажер со скоростью 22 км\ч или бежать 25 минут при умеренном темпе на беговой дорожке. Но, конечно, мозговая деятельность – это не замена физической активности. Там же еще теряется жидкость, нужно пить воду, делать перерывы. Нужно двигаться каждые 45-60 минут», - рассказала она.

