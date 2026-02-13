Названы три самых полезных вида рыбы

Самые полезные сорта рыбы — лососевые, тресковые, а также скумбрия и сельдь. Причем самым безопасным вариантом для чувствительного ЖКТ будут тресковые, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

«На первое место по пользе я бы поставила лососевые (семга, форель, горбуша, кета). Это чемпионы по содержанию омега-3 — жирных кислот, которые обладают мощным противовоспалительным действием (в том числе для слизистой ЖКТ), витамина D и легкоусвояемого белка. Однако если у вас острый панкреатит, холецистит (в стадии обострения) или аллергия, лучшего отказаться от такой рыбы», — отметила врач.

На второе место доктор Тарасова поставила тресковые (треска, пикша, минтай, навага).

«Это идеальный диетический продукт. Нежирный, легкоусвояемый белок, минимум калорий, много фосфора и йода. Противопоказаний к употреблению в пищу практически нет, это самая безопасная рыба для проблемного ЖКТ, так как не нагружает поджелудочную железу и печень. Третье место по пользе я бы разделила между скумбрией и сельдью. Это отличный источник омега-3, витамина B12, селена. Стимулирует аппетит и выработку желудочного сока (в слабосоленом виде), поэтому при гиперацидном гастрите, язве лучше отказаться от нее», — заметила доктор.

Менее полезные формы рыбы: жареная в кляре или панировке, копченая (содержит вредные продукты горения — фенолы, смолы — раздражающие слизистую и являющиеся канцерогенами), консервированная в масле или томате (такая рыба теряет полезные жиры) и жирные сорта речной рыбы (например, карп, толстолобик, они могут накапливать вредные вещества из водоема).