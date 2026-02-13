Какая еда блокирует кишечник и отнимает здоровье

Планом восстановления работы кишечника, который включает небольшие, но в целом выполнимые задачи, поделилась гастроэнтеролог Кэтрин Фриман. Он рассчитан на семь дней. По ее словам, смысл в том, чтобы помочь "нашему умному организму" работать эффективнее, а не наоборот.

В первую очередь врач рекомендует сократить до минимума три группы продуктов: рафинированный сахар, искусственные подсластители, обработанные продукты. Кроме того, стоит ограничить красное мясо, передает New York Post. Отмечается, что переизбыток такой пищи провоцирует воспаление и рак.

В дальнейшем специалист предлагает сделать акцент на индейке или курином мясе. Овощи и цельное зерно - варианты для гарнира.

На втором этапе (это уже второй день) необходимо уделить внимание питьевому режиму, выпивая не менее 1,8 л воды в день. Врач также указала, что зеленый чай хорош в борьбе с воспалением.

Говоря о третьем и четвертом днях, гастроэнтеролог предлагает добавить в свою тарелку больше пребиотиков и пробиотиков: помогут йогурты, ферментированные овощи и чеснок.

Пятый день нужно посвятить клетчатке. Врач предложила коричневый рис, овес, семена чиа, чечевицу. Эффект можно усилить, если добавить в каждое блюдо листовую зелень. Кроме того, надо обратить внимание на то, достаточно ли вы двигаетесь.

На шестой день поработайте над своим расписанием. Попробуйте поужинать пораньше и лечь спать так, чтобы проспать не меньше восьми часов. Также врач предлагает вести наблюдение за тем, как вы справляетесь со стрессом. Ради эксперимента можно начать практиковать отключение гаджетов - например, после девяти вечера. Лучше всего в этот период переключиться на общение с близкими.

Следуя этому плану, к концу недели можно выработать новые здоровые привычки, считает специалист. Она посоветовала оценить свои успехи и трудности за семь дней, и стараться продолжать в том же духе и дальше, закрепив результат.

Перед внесением изменений в питание рекомендуется проконсультироваться со специалистом.