Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть облепиху

Облепиха, популярный осенний суперфуд, может нанести серьёзный вред здоровью при определённых заболеваниях. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог федеральной сети клиник «Евроонко» Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом».

«Облепиха по праву носит звание суперфуда. Но в медицине, как известно, всё дело в дозе и показаниях. Как гастроэнтеролог призываю видеть не только пользу, но и чёткие ограничения к её применению», — отметил врач.

По словам эксперта, облепиха обладает ценными свойствами: она рекордсмен по витамину С, содержит витамины Е и К, а её масло обладает противовоспалительным и заживляющим эффектами для слизистых оболочек.

Гастроэнтеролог рассказал, в каких случаях облепиху есть нельзя.