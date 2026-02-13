Врач назвал неочевидные причины неприятного запаха изо рта

Галитоз — это стойкий неприятный запах изо рта, который ощущается при дыхании, разговоре или выдохе, рассказала кандидат медицинских наук, доцент, гастроэнтеролог, основатель «Клинки Доктора Колесник» Инга Колесник. В беседе с «Лентой.ру» она назвала неочевидные причины его появления.

© Lenta.ru

По словам специалиста, галитоз — это не диагноз, а симптом, за которым может скрываться множество причин — от банальной недостаточной гигиены полости рта до серьезных заболеваний.

«Как любой симптом, он требует анализа, а не мятной жвачки. Многие уверены, что запах изо рта связан с ЖКТ. На самом деле гастроэнтерологические причины встречаются реже чем в 10 процентах случаев», – Инга Колесник, гастроэнтеролог

В 80-90 процентах случаев галитоз обусловлен проблемами, связанными с полостью рта, указала врач. Причинами зловонного запаха могут быть налет на языке, кариес, воспаленные десны, пародонтит, неочищенные протезы, остатки пищи между зубами, уточнила она.

Колесник сообщила, что галитоз также может свидетельствовать о болезнях горла и носа: тонзиллите, пробках в миндалинах, синусите, хроническом рините и паратонзилляторных абсцессах.

Провоцировать неприятный запах изо рта способны и болезни бронхолегочной системы, а именно бронхит, бронхоэктазы, абсцесс легкого, опухоли дыхательных путей, поделилась эксперт.

Существуют и гастроэнтерологические причины, обозначила врач. Это дивертикул Ценкера (патологический карман в стенке верхней трети пищевода), гастроколический свищ (патологическое соединение просвета желудка и толстой кишки), большие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Опухоли верхних отделов ЖКТ, ротоглотки, носоглотки, гортани и легких могут проявляться стойким запахом из-за тканевого распада и инфекции, обратила внимание гастроэнтеролог.

Еще одна причина — сухость во рту, которая может возникать из-за недостатка слюны при приеме некоторых лекарств, обезвоживания, болезни Шегрена или дыхании через рот, предупредила специалист. Виновниками галитоза, по ее словам, бывают также курение и несбалансированное питание.

«Курение меняет состав микрофлоры, полости рта и делает дыхание стойко неприятным. Лук, чеснок, избыток белка (более 2-3 граммов на килограмм массы тела) усиливают запах за счет летучих соединений серы», – Инга Колесник, гастроэнтеролог

Влиять на дыхание могут еще системные и метаболические заболевания, сообщила Колесник. Так, почечная недостаточность вызывает аммиачный запах, диабетический кетоацидоз — сладковатое «фруктовое» дыхание, печеночная недостаточность — «печеночный» запах, а редкие генетические нарушения, например, триметиламинурия — «рыбный» запах.

«Иногда запаха нет вовсе, но человек его ощущает. Это псевдогалитоз (нейрогалитоз) или галитофобия — состояние, требующее деликатной психотерапевтической помощи, а не бесконечных исследований. Галитоз — не приговор, хотя и не косметическая проблема. Главное — искать причину по логике, а не по мифам: сначала идем к стоматологу, а уже потом к лору, пульмонологу и гастроэнтерологу», — заключила врач.

Ранее основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев рассказывал, что после еды следует чистить зубы не раньше, чем через 30-60 минут. В противном случае можно нанести вред эмали.