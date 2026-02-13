Можно ли пить воду во время еды

Один из самых частых вопросов, задаваемых гастроэнтерологу звучит так: «Полезно или вредно во время еды пить воду?». Для читателей «Вестей Подмосковья» на этот вопрос ответила врач-гастроэнтеролог, эндоскопист ФНКЦ ФМБА России София Кардашова.

«Широко распространено мнение, что вода может разбавить желудочный сок и снизить его кислотность. Однако не стоит этого бояться. Выпитый стакан воды не может серьезно навредить. Важно помнить, что слюна и желудочный сок тоже состоят из воды. А значит, ее присутствие в желудке является нормой. Более того, вода, в отличие от твердой пищи, не задерживается в пищеварительном тракте. Поэтому, если есть потребность запивать пищу водой, не стоит отказывать себе в этом», - говорит врач.

По ее словам, жидкость не только не опасна, но и полезна для пищеварения, так как помогает проходить пище по пищеводу, способствует более качественному измельчению крупных кусков пищи и проникновению желудочного сока и ферментов в продукты питания. Благодаря воде пищевой комок быстрее двигается по кишечнику, обеспечивая его регулярное опорожнение и и профилактику запоров. Единственное - желательно, чтобы вода была не горячее 65 градусов, чтобы не повреждать эпителиальные клетки.

«Самым главным критерием для употребления жидкости является жажда. Если организму требуется дополнительная влага, не стоит его ограничивать в этой физиологической потребности. В то же время стоит помнить, что не всякая жидкость полезна и безопасна для пищеварения», - отметила София Кардашова.

Не следует запивать пищу сладкими газировками и соками из пакетов. Излишний сахар повышает калорийность пищи, а углекислый газ растягивают стенки желудка, вызывая отрыжку и изжогу. Врач резюмировала, что вода при приеме пищи не влияет плохо на желудочно-кишечный тракт, но лучше пить дробно, маленькими глотками. Рекомендуемое количество воды во время трапезы - не более 200 мл. Полезна вода и за полчаса до употребления еды, что мягко подготавливает ЖКТ к нагрузкам.