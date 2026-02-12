Остеопат или мануальный терапевт: какого специалиста выбрать

Многие сталкиваются с болью в спине, напряжением в суставах или неприятными ощущениями в мышцах, но не знают, к какому специалисту обратиться. Часто слышишь советы друзей, читаешь в интернете, и все равно не понимаешь, в чем разница между мануальной терапией и остеопатией. К какому специалисту в итоге обратиться?

И только на первый взгляд кажется, что работают они с одним и тем же, на деле все гораздо сложнее. От правильного выбора специалиста зависит и результат, и ваше драгоценное время, и лишние потраченные деньги. Вместе с рефлексотерапевтом, неврологом и мануальным терапевтом Игорем Лазаревым разбираемся подробнее в вопросе.

Кто такой остеопат и что входит в его компетенцию

Остеопат — это врач с высшим медицинским образованием, который работает с организмом комплексно, рассматривая его как единую систему. Наука остеопатия появилась в США во второй половине XIX века благодаря Эндрю Тейлору Стиллу, который заложил принцип: организм способен к самовосстановлению, если его структура и функции находятся в гармонии. Основной задачей остеопата является выявление первопричины нарушений и создание условий, при которых тело активизирует собственные восстановительные ресурсы.

К остеопату обращаются при:

Головных болях и мигренях;

Болях в спине, мышцах и суставах;

Смещениях позвонков;

Грыжах и протрузиях

Межреберной невралгии;

Нарушениях сна и головокружениях;

Невротических расстройствах и вегетососудистой дистонии;

Метеозависимости;

Заболеваниях женской репродуктивной системы;

Осложнениях после родов и операций;

Сексуальных дисфункциях у мужчин и женщин;

Нарушениях работы ЖКТ;

Глазных болезнях и т.д.

«Врач тщательно оценивает состояние мышц, связок, костей, фасций и внутренних органов, что позволяет точно определить, какие зоны требуют воздействия и каким образом оно должно проводиться. Специалист использует деликатные методы, мягкие прикосновения, растяжения тканей и манипуляции с костями, органами и краниосакральной системой, что делает процедуры безопасными и практически безболезненными. Подход помогает восстановить баланс в теле, снять зажимы, нормализовать кровообращение, улучшить работу внутренних органов и вернуть мышцам тонус», — говорит эксперт.

Чем занимается мануальный терапевт

Мануальный терапевт — это врач с высшим медицинским образованием, прошедший обучение по травматологии или неврологии, а затем дополнительную специализацию по мануальной терапии. Он работает с опорно-двигательным аппаратом, используя точные ручные приемы для восстановления подвижности суставов, снятия мышечных спазмов и устранения ограничений в движениях.

Исторически мануальная терапия складывалась на основе древних практик — от медицинских знаний Древней Греции до техник традиционной китайской медицины и африканских целителей. Современное признание методика получила в середине XX века, когда были разработаны стандартизированные протоколы лечения.

«Методика основана на биомеханике тела и направлена на локальное воздействие: терапевт корректирует область, где возникает боль или дисфункция, чтобы добиться тонуса мышц и правильного положения суставов. В отличие от мягких и деликатных техник остеопатии, мануальные приемы могут быть более интенсивными, включая надавливания, скручивания, растяжения и мобилизации. Это делает процедуру эффективной при острых и хронических нарушениях, но требует осторожности при работе с детьми, беременными женщинами и людьми с высокой чувствительностью к боли», — отмечает Игорь.

К мануальному терапевту обращаются при:

Артрите или артрозе;

Смещении позвоночных дисков, межпозвонковой грыже;

Сколиозе, кифозе или лордозе;

Остеохондрозе;

Плоскостопии

Болях в шее или спине;

Головных болях;

Контрактурах конечностей;

Вывихах и подвывихах суставов;

Растяжении мышц или сухожилий;

Восстановлении после переломов или травм.

Мануальная терапия обеспечивает точечное и структурированное воздействие на проблемные зоны. С ее помощью можно быстро снять болевой синдром, восстановить подвижность и улучшить работу опорно-двигательного аппарата. Метод особенно эффективен, когда требуется локальное вмешательство для конкретной проблемы.

Так в чем принципиальная разница?