Стресс и вес: почему одни тают, а другие набирают килограммы

Кто-то на нервной почве «сдувается», теряя аппетит, а другие, наоборот, начинают есть за десятерых. Разбираемся, в чем тут дело и как сохранить стройность.

Со стороны это выглядит как загадка обмена веществ, но на деле сценариев реакции всего несколько — и каждый связан с гормонами, типом нервной системы и способом адаптации конкретного человека к стрессу в принципе. Нутрициолог Элина Королева поделилась подробностями и дала советы, как выработать пищевую стратегию в сложное время.

Кортизол — главный режиссер процесса

Когда организм чувствует угрозу, он выбрасывает кортизол. В краткосрочной перспективе он подавляет аппетит — тело мобилизуется, чтобы быстро избежать опасности, тут не до еды.

«Поэтому в остром стрессе многие худеют. Но если стресс хронический, кортизол начинает работать иначе: повышает тягу к быстрым углеводам и способствует накоплению жира, особенно в области живота», — объясняет эксперт.

Тип нервной системы

Эволюционно мы приучены реагировать на внешнюю агрессию двумя способами: движение (бить и убегать), или застыть и не двигаться. Люди с более тревожной, гиперактивной нервной системой часто теряют аппетит — организм уходит в режим мобилизации, ему важно оставаться легким, быстрым. А у тех, у кого реакция ближе к «замри и пережди», включается поиск утешения и безопасности, в том числе через еду. Это биологический способ саморегуляции.

Инсулин и сахарные качели

Хронический стресс повышает уровень глюкозы в крови. Организм пытается ее утилизировать — и усиливает чувство голода.

«Отсюда тяга к сладкому и калорийной еде. Только у одних это заканчивается перееданием с неизбежными последствиями в виде лишнего веса, у других — наоборот, скачки сахара подавляют аппетит и дают ощущение тошноты от еды», — говорит врач.

Работа ЖКТ на фоне стресса

Стресс напрямую влияет на пищеварение. У некоторых людей замедляется перистальтика, появляется тяжесть, вздутие — есть просто не хочется, организму банально и буквально «некуда». У других, наоборот, ускоряется обмен, еда быстрее усваивается, и чувство голода возвращается чаще. Отсюда два противоположных сценария веса.

Как подобрать свою стратегию

Первый шаг — понять свой стресс-паттерн: теряете вы аппетит или заедаете. Худеющим на нервах важно не забывать про белок, теплую пищу и регулярность — даже если есть совсем не хочется. Тем, кто набирает — стабилизировать сахар: добавлять белок, клетчатку, сложные углеводы, а не усиливать стресс запретами и самоистязанием.

Главное — перестать сравнивать себя с другими. Реакция мозга и тела на стресс — никак не показатель силы воли, да и работать нужно не только с едой, но и с самим источником напряжения — иначе тело все равно найдет способ адаптироваться, даже если этот способ вам совсем не понравится.