Названы упражнения, повышающие уровень тестостерона

Спортивный врач, тренер Никита Савин перечислил упражнения, полезные для здоровья мужчин. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.

Медик отметил, что с помощью физических занятий можно повысить уровень полового гормона тестостерона в организме. В первую очередь он назвал приседания со штангой.

«Для наилучшей выработки тестостерона лучше использовать умеренный вес, но с частыми повторениями. Например, сделать 5 сетов по 10 повторений», — уточнил Савин.

Также он посоветовал подтягивания и становую тягу.

Кроме того, эффективно повышать уровень тестостерона можно благодаря беговым упражнениям. Но речь идет только об интервальном беге на короткие дистанции. Оптимальная продолжительность кардио — не более 30-35 минут.