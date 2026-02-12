Названы упражнения, повышающие уровень тестостерона

Названы повышающие уровень тестостерона упражнения
Спортивный врач, тренер Никита Савин перечислил упражнения, полезные для здоровья мужчин. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.
Медик отметил, что с помощью физических занятий можно повысить уровень полового гормона тестостерона в организме. В первую очередь он назвал приседания со штангой.
«Для наилучшей выработки тестостерона лучше использовать умеренный вес, но с частыми повторениями. Например, сделать 5 сетов по 10 повторений», — уточнил Савин.
Также он посоветовал подтягивания и становую тягу.
Кроме того, эффективно повышать уровень тестостерона можно благодаря беговым упражнениям. Но речь идет только об интервальном беге на короткие дистанции. Оптимальная продолжительность кардио — не более 30-35 минут.
«Это важно, чтобы избежать критического роста кортизола», — подчеркнул эксперт.