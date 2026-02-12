Врач назвал главные причины метеозависимости

Врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Морошкина рассказала «Газете.Ru», почему изменения погоды могут влиять на самочувствие и как снизить проявления метеочувствительности.

© Газета.Ru

По словам специалиста, так называемая метеозависимость чаще всего связана не с погодой как таковой, а с состоянием здоровья человека. Наиболее чувствительными к перепадам атмосферного давления и температуры оказываются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и опорно-двигательной систем. Именно эти нарушения делают организм менее устойчивым к внешним факторам.

Проявления метеочувствительности могут быть разнообразными — от слабости и снижения аппетита до головокружений, мигреней, шума в ушах, скачков артериального давления, учащенного сердцебиения и болей в суставах. Нередко на фоне перемены погоды обостряются и хронические заболевания.

При этом официального медицинского диагноза «метеозависимость» не существует. Тем не менее современные исследования подтверждают: у здоровых людей механизмы адаптации работают эффективно, поэтому даже резкие погодные изменения редко вызывают выраженный дискомфорт. Основной причиной плохого самочувствия, как отмечает врач, остаются именно хронические заболевания.

Чтобы легче переносить погодные колебания, в первую очередь необходимо заняться лечением уже имеющихся проблем со здоровьем. Важно регулярно наблюдаться у врача, проходить профилактические осмотры, сдавать анализы и своевременно корректировать терапию.

Не менее значимую роль играет образ жизни. Коррекция питания, в частности соблюдение средиземноморской диеты или диеты DASH, помогает стабилизировать артериальное давление. Ограничение продуктов, способных провоцировать мигрень — таких как избыток соли, сахара, шоколада, копченостей и некоторых ферментированных продуктов — также снижает частоту неприятных симптомов.

Регулярная физическая активность укрепляет сосуды и повышает устойчивость организма к погодным изменениям. Полезны ежедневные прогулки, умеренные тренировки, дыхательные упражнения, плавание и пребывание на свежем воздухе.

Кроме того, врач рекомендует закаливающие процедуры — обтирание холодной водой и контрастный душ. Эти простые меры помогают укрепить сосудистую стенку и делают организм менее восприимчивым к перепадам погоды.