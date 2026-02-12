Диетолог назвал простые и полезные блюда для людей после 40

После 40-50 лет питание становится не просто делом вкуса, а фактором, напрямую влияющим на давление, уровень сахара, состояние сосудов и обмен веществ. В британском издании Marie Claire UK диетолог (BSc), автор бестселлеров и фуд-блогер Эмили Инглиш, более известная как Em The Nutritionist, предлагает простой подход: не строгие диеты, а понятные домашние блюда из доступных продуктов — с акцентом на белок, клетчатку и полезные жиры.

© Unsplash

Один из базовых вариантов — теплый салат с курицей и овощами. Куриная грудка запекается или быстро обжаривается без панировки, к ней добавляют слегка припущенные брокколи, морковь или цветную капусту. Блюдо заправляется небольшим количеством оливкового масла. Такой ужин дает достаточное количество белка для поддержания мышечной массы, а клетчатка из овощей помогает контролировать аппетит и уровень сахара в крови.

Еще один простой и полезный вариант — овощной суп с чечевицей. В кастрюлю добавляют нарезанные лук, морковь, помидоры и чеснок, засыпают красную или зеленую чечевицу и варят около получаса. Чечевица богата растительным белком и пищевыми волокнами, а суп хорошо насыщает без ощущения тяжести. Это особенно важно для людей старше 40 лет, когда обмен веществ постепенно замедляется.

Для поддержки сердечно-сосудистой системы нутрициолог советует чаще включать в рацион рыбу. Подойдет запеченный лосось или любая другая жирная рыба с лимоном и овощами. Достаточно выложить филе на противень, добавить кабачки или брокколи, слегка сбрызнуть маслом и запечь около 20 минут. Омега-3 жирные кислоты помогают поддерживать нормальный уровень холестерина и благоприятно влияют на сосуды.

В качестве полезного завтрака или перекуса предлагается натуральный йогурт без сахара с ягодами и горстью орехов. Такое сочетание обеспечивает организм кальцием, пробиотиками и полезными жирами, поддерживает здоровье кишечника и помогает избежать резких скачков глюкозы.

Главная идея эксперта — не усложнять питание. В каждом приеме пищи должны присутствовать источник белка, овощи или ягоды и немного полезных жиров. Такой рацион подходит для повседневной жизни, легко готовится дома и помогает поддерживать здоровье в зрелом возрасте без жестких ограничений.