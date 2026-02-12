Врач объяснил, можно ли греть руки горячей водой

Желание быстро согреть замерзшие руки под струей горячей воды - привычка, которая может серьезно навредить коже и сосудам. Об этом рассказала дерматовенеролог Виолетта Зиновкина.

Резкий перепад температур - стресс для сосудов. На холоде капилляры сужаются, чтобы сохранить тепло, а при контакте с горячей водой мгновенно расширяются. Это провоцирует микроразрывы, нарушает кровообращение и усиливает воспаление. Результат - покраснение, зуд и даже появление сосудистой сеточки, пишет aif.ru.

Кроме того, горячая вода агрессивно смывает защитный липидный слой - естественную жировую пленку, удерживающую влагу. Кожа становится обезвоженной, шелушится и трескается, теряя барьерные функции.

Врач рекомендует действовать мягко и постепенно. Зайти в теплое помещение и дать рукам адаптироваться к комнатной температуре в течение 10-15 минут. Затем ополоснуть их прохладной или чуть теплой водой. Аккуратно промокнуть мягким полотенцем (не тереть!). Нанести питательный крем с церамидами, пантенолом или натуральными маслами (ши, какао, миндальное).

Такая последовательность поможет восстановить кровообращение без вреда для сосудов и сохранить защитный барьер кожи.