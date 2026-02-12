Разоблачение популярных диет: где обещания не совпадают с реальностью

Лишний вес — боль многих представительниц прекрасного пола. Даже, если на весах лишних 2-3 кг, мы бежим искать способы похудения. И чаще всего это диеты. Многие из них обещают быстрые результаты, только вот на деле — вы тратите время, портите здоровье и все равно не худеете (или худеете, но набираете еще больше).

Почему? На самом деле, причин много и все они зависят от конкретной диеты. Вместе с врачом-эндокринологом и диетологом Ольгой Ольховской разбираемся, что не так с популярными диетами.

Соковая детокс-диета

Соковые диеты обещают очищение организма, прилив энергии и быстрый сброс веса. Человек на несколько дней полностью отказывается от твердой пищи и пьет только соки, смузи или воду.

«На деле организм не нуждается в таком очищении: печень и почки ежедневно выполняют эту работу без внешней помощи. Потеря веса действительно происходит, но почти полностью за счет воды и мышечной ткани», — отмечает эксперт.

Из-за резкого дефицита калорий замедляется обмен веществ, появляется слабость, раздражительность, головные боли. Большое количество фруктовых соков перегружает печень фруктозой и может усилить проблемы с ЖКТ. После выхода из диеты вес возвращается, чаще всего с избытком.

Макробиотическая диета

«Макробиотика строится на цельных продуктах, крупах, овощах и минимальной обработке пищи. В теории это спокойный, осознанный стиль питания. На практике диета требует серьезной дисциплины и полного изменения привычек», — говорит Ольга.

Рацион часто оказывается перекошенным в сторону углеводов, особенно если основу составляют рис, картофель и макароны. При недостатке белка вес может снижаться за счет мышц. Кроме того, строгие правила и ритуалы питания сложно поддерживать долго. Стоит немного ослабить контроль, и результат исчезает.

Безглютеновая диета

«Эта диета была создана для лечения конкретных заболеваний, а не для похудения. У людей без непереносимости глютена отказ от него не дает метаболических преимуществ. Безглютеновые продукты нередко более калорийны и хуже насыщают организм», — комментирует эксперт.

Многие начинают компенсировать исключенные продукты орехами, сладостями и выпечкой без глютена, что легко приводит к перееданию. В итоге вес либо не снижается вообще, либо растет еще больше, поскольку заместительные продукты весьма калорийны. Диета лишь создает иллюзию здорового выбора, не решая причин лишнего веса.

Диеты по группе крови

Они обещают персональный подход и опору на биологию, но научных доказательств у них нет.

«Группа крови не влияет на переваривание пищи и усвоение нутриентов. Любой эффект объясняется тем, что человек просто начинает есть более упорядоченно и исключает часть вредных продуктов», — говорит Ольга.

Как только контроль ослабевает, цифры на весах показывают прежний вес.

Кетогенная диета

Кето действительно может дать быстрый результат, особенно в первые недели. Аппетит снижается, вес активно уходит. Но цена этого результата — жесткие ограничения и высокий риск срывов.

«Рацион беден клетчаткой, что отражается на работе кишечника. У части людей растет уровень „плохого“ холестерина, появляются слабость, головокружение, проблемы со сном», — отмечает диетолог.

Поддерживать кетогенную диету постоянно сложно и небезопасно. При возвращении углеводов вес часто возвращается, потому что метаболизм уже замедлен.

Палеолитическая диета

Палеодиета исключает переработанные продукты и сахар, что само по себе может улучшить самочувствие. Однако жесткий отказ от зерновых, бобовых и молочных продуктов делает рацион однообразным и дорогим. В реальной жизни придерживаться такого питания сложно, особенно вне дома.

«При длительном соблюдении возможны дефициты кальция, витамина D и йода. Диета работает, пока человек строго следует правилам, но низкая устойчивость делает ее малопрактичной», — комментирует эксперт.

Сыроедение

Часто привлекает идеей естественного питания и легкости. На старте действительно возможны снижение веса и ощущение энергии. Но со временем проявляются минусы.

«Рацион трудно сбалансировать по белку и ключевым витаминам. Часто страдают кости, гормональный фон и репродуктивное здоровье. Потеря веса может стать чрезмерной и привести к истощению. Кроме того, повышается риск кишечных инфекций», — говорит Ольга.

Такой стиль питания требует медицинского контроля и подходит далеко не всем.

Моно-диеты

Диеты на одном продукте дают быстрый, но обманчивый результат. Организм не получает нужных нутриентов и переходит в режим экономии.

«Теряется мышечная масса, ухудшается состояние кожи и волос, замедляется обмен веществ. После завершения диеты тело стремится восполнить дефицит, и вес возвращается очень быстро», — отмечает диетолог.

Это один из самых нестабильных и вредных способов похудения.

Длительное голодание

Полный отказ от пищи на несколько дней воспринимается как способ разгрузить организм. В реальности это сильный стресс для организма.

«Падает уровень сахара, нарушается баланс электролитов, обостряются хронические заболевания. Вес уходит за счет воды и мышц, но жир будет с вами», — говорит Ольга.

Без медицинских показаний такие практики просто небезопасны, особенно, если у вас есть проблемы с ЖКТ (а они есть практически у всех).