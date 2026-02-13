Осторожно, безглютеновый маркетинг: кому на самом деле нужна такая диета

Полки супермаркетов ломятся от продуктов с пометкой Gluten Free, а блогеры наперебой советуют отказаться от хлеба и макарон, чтобы похудеть и "очистить организм". Безглютеновая диета - одна из самых модных, но врачи бьют тревогу: для здоровых людей такой тип питания не просто бесполезен, но и может принести вред. Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Елена Павловская объяснила "РГ", почему массовый отказ от глютена - это маркетинговая ловушка и к чему приводит самостоятельное назначение всевозможных модных диет.

Миф о всеобщей угрозе

Глютен (или клейковина) - это белок, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене. Для подавляющего большинства людей он абсолютно безопасен. Однако производителям удалось создать миф о его вреде, чтобы выделить безглютеновые продукты в отдельную категорию и продавать их значительно дороже обычных.

На самом деле медицинские показания для отказа от глютена есть лишь у очень небольшого процента населения.

"Безглютеновая диета назначается людям, не переносящим глютен, в первую очередь больным целиакией, - объясняет Елена Павловская. - Целиакия - это серьезное иммуноопосредованное заболевание. Но встречается оно нечасто. Его распространенность в популяции достигает лишь 1%. Еще примерно 1% приходится на нецелиакийную гиперчувствительность к глютену. Таким образом, обоснованная необходимость в такой диете есть максимум у 2% людей".

Как узнать, что вы страдаете непереносимостью глютена

Целиакия проявляется не просто вздутием живота, а хронической диареей, потерей веса, у детей - задержкой роста, а также внекишечными симптомами: хронической усталостью, депрессией, анемией и даже бесплодием. Для таких пациентов в самом деле пожизненное исключение глютена - единственный способ выжить и оставаться здоровыми. Для всех остальных отказ от глютена - это просто дань моде.

Чем опасна модная диета для здоровых

Когда человек самостоятельно, без обследования, вычеркивает из рациона целые группы продуктов (хлеб, крупы, макароны), его питание становится скудным и однообразным. Организм перестает получать важные витамины группы В, железо, клетчатку и цинк.

Врачи предупреждают: такой дисбаланс может привести к обратному эффекту - вместо легкости вы получите авитаминоз, проблемы с кожей и снижение иммунитета. Особенно рискуют те, кто и так находится в уязвимом положении: дети, беременные и пожилые люди. Для них жесткие ограничения в еде могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Пять советов: как наладить питание без фанатизма

Если вы чувствуете дискомфорт после еды или просто хотите питаться правильно, не нужно слепо копировать блогеров, даже с миллионами подписчиков. Многие из них умело манипулируют мнением читателей. Вот несколько простых рекомендаций от диетологов, которые помогут составить здоровый рацион без экстрима.

Не верьте рекламе, лучше сдайте анализы

Если вам кажется, что организм "не принимает" хлеб или каши, не убирайте их сразу. Сходите к гастроэнтерологу. Только комплексное обследование может подтвердить или опровергнуть непереносимость глютена. Лечить должен доктор, а не интернет.

Исключите перекусы "мусорной" едой

Часто причина тяжести, хронической усталости, проблем с кожей - не в глютене, а в качестве выбираемых продуктов. Избыток сладостей, фастфуд, продукты глубокой переработки (обработанное мясо, консервы) плохо влияют на микрофлору кишечника и, следовательно, на иммунитет. Обратите внимание на реакцию организма, когда вы едите, например, кашу из чечевицы или гречки - они не содержат глютен, но богаты полезными веществами.

Сделайте рацион разнообразным

Если вы боитесь набрать вес от мучного, просто балансируйте меню. Пусть в вашей тарелке будет место не только для мяса, но и для сложных углеводов (круп, бобовых), и для овощей (источника клетчатки). Чем разнообразнее еда, тем меньше риск заработать дефицит витаминов.

Не демонизируйте продукты

Глютен - не яд. Для здорового человека ломоть цельнозернового хлеба на завтрак - это полезная энергия и клетчатка, необходимая для хорошего пищеварения. Бояться еды, которую тысячи лет ели наши предки, - странно и нелогично.

Следите за бюджетом с умом

Безглютеновые аналоги (хлебцы, макароны, печенье) стоят в два-три раза дороже обычных. Не тратьте деньги впустую. Лучше купите на эти деньги больше свежих овощей, фруктов или натурального мяса. Это принесет гораздо больше пользы.